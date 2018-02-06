В Вильнюсе еще в 2012 году были назначены администраторы многоквартирных домов, а в сентябре 2017 года жителям предоставили право выбирать администратора самостоятельно. Каждый житель в почтовом ящике мог найти бюллетень и проголосовать, однако этой возможностью люди практически не пользуются.

Глава Вильнюсского отдела Mano būstаs Аурелия Дапкунене заметила, что вильнюсцы не интересуются этим вопросом.

"Судя по ситуации, этот порядок нужен разве что некоторым вильнюсским политикам, но не жителям, поскольку жители многоквартирных домов довольно апатично реагируют на предоставленную им возможность. Законы одинаковые и должны действовать во всей Литве, но в других городах такие выборы не проводят, поскольку муниципалитет не вмешивается в этот вопрос. Странно, но этот процесс наблюдается лишь в Вильнюсе", – удивляется Дапкунене.

Она подчеркнула, что многоквартирный дом - имущество его жителей, поэтому у них должно быть право выбора, кому платить за услуги. По ее словам, люди вообще не понимают, почему такие конкурсы проводит мэрия.

"Отбор проводят уже полгода, но мы видим, что жители неактивным им этот процесс неинтересен, а зачастую – непонятен. До сих пор больше половины домов, в которых проводят отбор, с первой попытки ничего не выбрали, поэтому мэрия объявляет повторное голосование, снова тратят бюджетные средства. А во время повторного голосования ситуация та же – снова провал", – заметила Дапкунене.

В Вильнюсе жители могут выбирать из 40 компаний.

"Жители всегда могли и могут поменять администратора, если им недовольны. Поэтому люди, с которыми мы встречаемся, не понимают, почему именно вильнюсские политики хотят навязать им нового администратора", – сказала Дапкунене.

Дайнюс Забараускас, который является председателем нескольких небольших жилтовариществ в Виршулишкес, Жирмунай, Вяркяй и Фабийонишкес, считает, что такая идея нужна и актуальна, но нужно время, чтобы она "прижилась".

"У жителей должно быть право выбора подходящего администратора. Нехорошо оставлять в силе прежнюю систему. Раньше, когда у жителей не было такой возможности, они не могли просто избавиться от администратора, который плохо выполнял свои обязанности", – сказал Забараускас.

"В этом году голосует немного людей, в следующем их будет больше. Ведь люди общаются, рассказывают друг другу. другой вопрос, что некоторые жители, возможно, не читают полученные сообщения, не знают, куда отнести заполненный бюллетень. Если в доме для этого есть специальная урна – хорошо, но я не думаю, что во всех домах так", – заметил он.

"Это новшество должно "прижиться". Люди должны интересоваться. Сама идея нужная и полезная", – считает Забараускас.

31 декабря 2017 года истек срок действия соглашения с администраторами многоквартирных домов, поэтому мэрия решила предложить людям высказать свое мнение и выбрать нового администратора путем письменного голосования.

Представитель мэрии Эгле Шлаюте сказала, что были организованы встречи жителей многоквартирных домов с администраторами, претендующими на предоставление таких услуг в Вильнюсе.

"На таких встречах жители могли узнать о предоставляемых услугах, опыте работы администратора, тарифах на услуги, задать вопросы. Администраторы приняли активное участие, представили свои программы, делились опытом, но интерес со стороны жителей был вялым", – заметила Шлаюте, сказав, что ее это удивляет.

"Если владельцы многоквартирных домов сами не выберут администратора, за них это сделает мэрия", – продолжила она.