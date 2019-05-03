После консультаций со специалистами Алина с мужем закрепили на большом дереве рядом с домом совятник и стали наблюдать, вернутся ли к малышам родители. В тот же вечер совы нашли малышей, их зафиксировали видеокамеры. "Совы вернулись, они кормят своих птенцов, мы очень рады", – сказала Алина. Совы были замечены у совятника и днем, поэтому нет никаких сомнений в том, что они заботятся о малышах.
Глава организации "Назад к природе" Виктория сказала, что серая неясыть часто гнездится рядом с человеческим жильем. В природе неясыти сами гнезда не делают, а используют подходящие дупла, пни, деревья с обломанными вершинами или размещенные людьми совятники. Нередко они устраивают гнезда и в дымоходах, где их и поджидают разные опасности.
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