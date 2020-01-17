Литовская полиция 16 января распространила фоторобот человека, который может располагать ценной для следствия информацией. Напомним, что полиция расследует возможное похищение девочки. Поступило немало звонков, но личность разыскиваемого мужчины пока не установлена.
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Личность пока не установлена, но получено много информации, полиция ее проверяет", – сказала BNS 17 января утром представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Полиция также до сих пор не получила сообщений о том, что в Вильнюсе пропал ребенок или подросток.

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По словам представителя полиции, все еще звонят люди, по прежнему исследуют полученные материалы.

"Полиция проверяет всю связанную с делом информацию", – сказала Самороковская.

Напомним, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Ребенка искали всю ночь. Проверяли машины в городе и на выезде из него. Информацию передали пограничникам. С четверга ведется анализ имеющихся по делу материалов.

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