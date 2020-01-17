"Личность пока не установлена, но получено много информации, полиция ее проверяет", – сказала BNS 17 января утром представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
Полиция также до сих пор не получила сообщений о том, что в Вильнюсе пропал ребенок или подросток.
По словам представителя полиции, все еще звонят люди, по прежнему исследуют полученные материалы.
"Полиция проверяет всю связанную с делом информацию", – сказала Самороковская.
Напомним, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении 11-12-летнего ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Ребенка искали всю ночь. Проверяли машины в городе и на выезде из него. Информацию передали пограничникам. С четверга ведется анализ имеющихся по делу материалов.
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