По словам пресс-секретаря Департамента полиции Литвы Рамунаса Матониса, большая часть остановленных ехала на праздники к близким. Всего за прошедшие сутки был составлен 91 протокол, 7 из них – на блокпостах между муниципалитетами.
"Всего составлен 91 протокол, в основном в отношении тех, кто ехал, несмотря ни на что, у кого не было причины или кто просто хотел проехать любой ценой, не выполнял требования полиции", – сказал Литовскому радио Матонис.
По его словам, больше всего попыток проехать нелегально фиксировалось в крупных муниципалитетах.
Напомним, что правительство Литвы ограничило передвижение между муниципалитетами с 16 декабря по 3 января включительно. Массовые проверки на блокпостах проводят в выходные и в праздничные дни.
Полиция призывает водителей везти с собой документы, доказывающие наличие права на проезд. Люди могут ехать на похороны, на работу или к врачам.
С 23 декабря действует дополнение - в одном автомобиле могут ехать два человека или же члены одного домашнего хозяйства (люди, которые живут вместе).
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