По инициативе Литовской ассоциации банков (ЛАБ) команда ученых и социологов провела исследование и подсчитала индекс финансовой грамотности жителей Литвы. 43 из 100 баллов – во столько оценена финансовая грамотность жителей Литвы.

Президент ЛАБ Мантас Залаторюс сказал, что раньше такой индекс в Литве не считали, были лишь международные индексы, в которых измерялась финансовая грамотность молодежи.

"Мы не знали, где мы находимся. Цель индекса - не обвинять кого-то и не говорить, что что-то не сделано. Мы делаем пометку, где мы находимся, поскольку хотим ежегодно или раз в два года следить за изменениями. Финансовая грамотность не приходит через год, иногда речь идет о 10 или 20 годах.

Я не берусь оценивать хорошо или плохо эти 43 балла, много или мало, достаточно или нет. По сути, это значит, что знания чуть меньше средних. Наши знания в сфере финансов на сегодняшний день средние. Около 70% людей более или менее разбираются в финансах, однако, что нас больше всего беспокоит, так это то, что людей, которые могут считать себя финансово грамотными, всего около 15%. А тех, кто отлично разбирается в финансах – меньше 1%. По сравнению с тем, что происходит в мире, там финансово грамотны около 20–30% человек, а в Литве таких 15–16%.

Мы понимаем, как экономить, но наш горизонт экономии довольно небольшой. Мы живем от зарплаты до зарплаты, 30 дней. Понимаем, как свести концы с концами, но как копить на будущее, планировать финансы на 20–30 лет, для нас это непочатый край", – сказал Залаторюс.

Он заметил, что тема пенсий, о которой сейчас много говорят, все еще не ясна. Понимание в сфере длительного накопления есть лишь у немногих. А тема инвестирования для людей – совершенно новая. "Экономические явления - не новость, но мы их до конца не понимаем. У нас 40% человек вообще не разбираются в экономических явлениях", – сказал президент ЛАБ.

В рамках исследования ориентировались на шесть сфер: как мы можем оценивать свое финансовое положение, откладывание денег, инвестирование, информация о других финансовых продуктах - например страхование кредита, пенсии и осознание финансовых и экономических явлений.

Исследование провела компания Spinter tyrimai. В ходе исследования выяснили, что лучше всего жители Литвы разбираются в семейном бюджете и экономии. В среднем на эти вопросы ответили 57% человек. В оценке понимания финансовых и экономических явлений средние знания были у 22% участников опроса. Плохо жители разбираются и в вопросе планирования пенсий: 22% не ответили ни на один из вопросов в этой части исследования. 13% не ответили ни на один из вопросов на тему инвестиций.

Также спрашивали, как жители Литвы оценивают свое финансовое положение. Им чаще всего довольны респонденты 36–45 лет, люди с высшим образованием. Люди из этой группы чаще давали верные ответы. Жители старше 56 лет чаще всего указывали, что не довольны состоянием финансов.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что общество разнообразно, поскольку разные поколения жили в разных условиях. И эти 43 балла из 100 - разный результат в разных группах. Неприятно удивила молодежь.

"Неприятно удивила молодежь. Молодежь идет в жизнь без базового понимания, что делать, вроде такие слова слышали, но общую картину сложить не могут. Особое внимание надо уделять молодому поколению, приходящему в наше общество. Багаж базовых знаний должен быть больше. (…) Мы в данном случае оцениваем знания, обычно в ходе исследований мы исследуем установки и поведение. Тут же вопросник напоминает тест, вопрос-ответы, надо выбрать правильный", - сказал социолог.

Залаторюс прибавил, что если знаний нет, то велика вероятность принятия неправильных решений.

В опросе участвовали жители 18-75 лет.