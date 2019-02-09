Выполнила ли власть, обещавшая жителям миллиард, свои обещания: почему первые зарплаты в 2019 году были ниже, чем обещано? Почему не хватило подробной информации? Об этом в передаче "День на DELFI" речь шла с министром финансов Вилюсом Шапокой.

– Вы обещали, что миллион работников получат миллиард евро, но люди получили меньше, чем получали до сих пор. Почему?

– Объяснение простое - изменилась система. Правда, может быть, вы не нравитесь бухгалтеру и он не напомнил вам написать заявление о применении необлагаемого налогами минимума (ННМ). Все просто, если взглянуть на прошлый год, тогда ННМ применили к зарплатам 700 000 человек. В этом году этим могут воспользоваться еще 200 000 человек. Бухгалтер должен каждому напомнить о ННМ, а не ждать конца года.

– Однако почему никого не предупредила ни власть, ни, наконец, Налоговая инспекция о том, что делать с ННМ?

– Поскольку одновременно проходило несколько реформ и сложно было отсеять более точную информацию. Несколько ведомств создали сайт www.kiek.lt. Я призываю всех, кто интересуется изменением налоговой системы, обратить на него внимание. Все можно легко проверить. У каждого своя ситуация, там можно найти и калькулятор пенсии, и самые частые вопросы, и вопрос ННМ.

– Что делать людям: применять или нет ННМ?

– Есть несколько вариантов. Если по новой системе зарплата "на бумаге" 2555 евро и других доходов у него нет, то я призываю обращаться к бухгалтеру и просить применить ННМ. (…) Объясняю просто, если зарплата до 300 евро, то благодаря применению ННМ человек не платит подоходный налог (ПН), а потом тариф ПН растет, при зарплате 2555 евро ПН составляет 20%. Между 0 и 20% есть промежуточные ступени, они зависят от применения ННМ. Поэтому всех, у кого зарплата до 2555 евро, призываю воспользоваться ННМ. Другое дело, если у человека есть и другие доходы, не только зарплата, тут уже ситуация может быть разная.

- Но все окончательно выяснится только в конце года, когда человек будет заполнять декларацию? А если не будет декларировать доходы, то ничего не получит?

– Да, но этот порядок действует уже больше 10 лет. Я думаю, таких ситуаций немного, и жители выберут подходящий вариант. (…) Мы обо всем говорили, всего много, мы рады сейчас увеличить поток информации. Думаю, что когда проводят комплексные реформы, надо радоваться, что жители интересуются. Я думаю, есть много вопросов на тему, откладывать ли на пенсию, или вернуться в "Содру". Ответы на эти вопросы даст сайте www.kiek.lt. Хочу похвалить "Содру" за создание калькулятора, который позволяет делать индивидуальные подсчеты, поскольку важно, как человек откладывал до сих пор, сколько накопил, сколько накопил в "Содре", какой возраст работника и др.