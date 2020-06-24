Жители Литвы взяли выходные и отправились на взморье

"В течение некоторого времени в выходные дни гостиницы в Паланге заполнены на 100%, а на этой неделе видимо многие взяли выходные или отпуск, поэтому людей в Паланге намного больше, это связано с Ивановым днем", – сказала Валайтене.

По ее словам, такой наплыв людей обычно бывает в праздники и выходные.

"Хочу обратить внимание на то, что такая заполненность бывает только в выходные, а в обычное время людей в два раза меньше", – сказала собеседница.

На вопрос, можно ли еще найти место в Паланге, она ответила, что еще можно, но надо звонить прямо в гостиницу.

"Еще можно найти, надо звонить прямо в гостиницу, поскольку не всегда система в интернете показывает свободные номера", – сказала Валайтене.

"Всегда есть несколько сегментов. Каждый выбирает по возможностям. Предложение в Паланге всегда большое. Начиная с частного сектора, кровати у бабушки и заканчивая коттеджами, виллами и апартаментами, гостиницами, каждый находит то, что хочет", - сказала она.

По словам Валайтене, литовцы любят отдых на взморье, но иностранцы приезжали сюда на более длительный срок, поэтому оставляли больше денег.

"Ответить, кто больше тратит, мы сможем только после окончания сезона. Мы рады, что литовцы всегда составляли 80% годового показателя. Мы рады, что местные любят литовские курорты, а иностранцы всегда приезжали надолго и оставляли больше денег", – сказала она.

Конечно, количество людей на взморье зависит и от погоды.

"К сожалению. Когда погода хорошая, солнечная, всегда звонят чаще, бывает больше заказов в последние минуты. Для литовцев главное – погода", – сказала собеседница.

"Литовцы планируют максимум на две недели вперед, поэтому в гостиницах все запланировано на 1-2 недели. Мы хотим призвать людей бронировать места заранее, тогда будет больше выбор", - сказала специалист.