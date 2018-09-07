По данным опроса, проведенного Baltijos tyrimai, почти половина – 46,3% респондентов все еще недовольны или отчасти недовольны тем, что в Литве ввели евро. Доволен введением евро всего 21% респондентов.

"Честно говоря, результаты исследования немного удивили, мы не рассчитывали на такое явное неодобрение. Европейская Комиссия также заказывает исследования, связанные с оценкой евро, и последнее из них, появившееся в декабре, показало, что нет страны, в которой евро оценивали бы хуже, чем в Литве", – сказала Шаркуте.

У Лазутки такой результат сильного удивления не вызвал, поскольку еще до введения евро отношение литовцев к нему было отрицательным, люди ждали, что цены поднимутся.

"Эти цифры не удивляют, поскольку перед введением евро были люди, которые его не хотели, боялись, что после его появления подорожают товары и услуги. Но в других странах, включая Германию, тоже есть люди, убежденные, что из-за евро увеличились цены на товары и услуги, недовольные евро люди. В Литве лит был довольно недолго, в других странах своя валюта была на протяжении столетий, там чувствуется ностальгия", – отметил Лазутка.

На оценке евро сказываются два фактора – доходы респондента и возраст. Чем выше доходы респондента "на руки", тем благоприятнее он оценивает евро. Лучше оценивают евро и молодые люди.

"Личные доходы и возраст - вот основные факторы, определяющие оценку евро. Но самое большое влияние, по моему мнению, оказывают доходы людей. В Эстонии и Латвии, где уровень жизни выше, тоже евро оценивают лучше. Люди с небольшими дохода оценивают евро хуже всего, поскольку считают его виновником роста цен.

Другие исследования показали, что литовцы считают самой большой национальной проблемой рост цен, а его связывают с введением евро. Поскольку в Литве и Латвии евро ввели недавно, ЕК интересовалась, как оценивается введение евро по отношению к росту цен. В Литве 94% ответили, что евро - виновник роста цен, в Латвии таких было 75%", – сказала Шаркуте.

В свою очередь Лазутка обратил внимание на то, что считать, что рост цен связан только с введением евро - несправедливо.

"Обоснованные или нет разговоры о том, что введение евро приводит к росту цен в Литву пришли из опыта других стран. Сейчас это мнение распространилось еще шире, поскольку много людей связывает рост цен с введением евро.

Одна из причин, по которым люди с большими доходами лучше ценят евро - практическая – они много путешествуют, в таких случаях единая валюта удобнее. С другой стороны люди с большими доходами, как можно предположить, получили хорошее образование, они понимают, что рост цен - нескончаемый процесс, независящий от валюты.

Цены росли и при лите – перед кризисом инфляция была значительной. Вообще, если у человека большие доходы, валюта его не интересует, да и цены не так уж и важны", – сказал экономист.

Опрос 14-31 июля 2018 г. провела компания Baltijos tyrimai (в нем участвовали 1057 респондентов).