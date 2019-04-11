"Мы считаем, что сейчас, когда настало время заполнения деклараций, удобно вспомнить о "забытых" доходах и заплатить налоги, для этого надо уточнить декларации за 2014-2017 гг, а налоги можно заплатить безо всякой пени", – сказала Раса Вирвилене.
Она также отметила, что за прошлый год декларацию надо подать до 2 мая.
ГНИ обращает внимание на то, что это единственная возможность заплатить "забытые" налоги, больше такой возможности не предвидится.
"С начала года, когда появилась информация о такой возможности, в ГНИ поступило 1100 телефонных звонков - все эти люди интересовались этой возможностью, а самостоятельно на сайте инспекции и на сайте www.kiek.lt информацию искали 9000 налогоплательщиков", – сказала Вирвилене.
Она отметила, что если человек декларирует "забытые" доходы, налоги он должен заплатить в течение 20 дней, можно также составить график оплаты долга – распределить выплаты на срок не больше 2 лет (если нет возможности сразу погасить весь долг).
Жители Литвы все еще могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов
Жители Литвы могут до 1 июля 2019 года воспользоваться...
Почасовая оплата в Литве – одна из самых низких в ЕС (15)
Средняя почасовая заработная плата в Литве в 2018 году...
Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (51)
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...
Осужденная за убийство сына Казюкайтите просит о смягчении наказания (1)
Верховный суд Литвы принял кассационную жалобу...
Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (76)
Литву не принято причислять к моноэтническим...
TOP новостей
Министр обороны Литвы снова стал жертвой хакеров: его обвинили во взяточничестве (29)
На несколько емейлов в службе президента,...
Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (76)
Литву не принято причислять к моноэтническим...
Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (51)
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...
Почасовая оплата в Литве – одна из самых низких в ЕС (15)
Средняя почасовая заработная плата в Литве в 2018 году...
В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы (7)
В прошлом году уменьшилось число больниц, которые...