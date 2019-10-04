Жители Литвы не пропустили информацию о подготовленном Министерством охраны окружающей среды законе о налоге на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей. Члены группы "Все об автомобилях" на портале Peticijos.lt разместили петицию, в которой попросили парламент не одобрять предложенный проект.
Automobilių tarša
© Shutterstock

Петицию в пятницу во второй половине дня уже подписали 3000 пользователей и это количество постоянно растет.

Автор петиции В.Казлаускас указал, что его, как и многих жителей страны, потрясло известие о планах в связи с введением налога на регистрируемые автомобили.

"Да, все мы хотим жить в здоровых условиях и не ездить на старых автомобилях, но иногда просто нет иного выхода. Живущие в Вильнюсе господа просто не понимают, что происходит в бедных районах – во многих городках нет общественного транспорта, что уже говорить о деревнях", – указал авто петиции.

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По его словам, половина Литвы ездит на дешевых автомобилях не из-за удобства или желания покрасоваться, а в силу необходимости добраться из точки А в точку Б. По словам Казлаускаса, жители регионов вынуждены ездить к врачам в более крупных городах, то же самое касается и работы. Кроме того, Литва старее и, по словам инициатора петиции, не могут 50-летние люди или пенсионеры таскаться с тяжелыми грузами через весь город.

"Кроме того, этот налог не избавит от загрязняющих окружающую среду автомобилей. Молодежь уже сейчас накупила трехлитровые BMW и Audi, которые будет использовать до последнего их дня, поскольку ей не по карману дорогие машины, которые меньше загрязняют окружающую среду", – убежден автор петиции.

Петицию можно найти здесь..

DELFI напоминает, что представители ассоциации, объединяющей торговцев подержанными авто, указали, что в Литве из-за этого налога может подняться волна недовольства.

DELFI напоминает, что за дизельный автомобиль налог придется платить, если выбросы CO2 на 1 км превысят 116 г, а бензиновый и газовый – 130 г. Минимальный налог на дизельный автомобиль при выбросах CO2 в 116-130 г составит 80 евро. Минимальный налог на бензиновый и газовый автомобиль составит 40 и 36 евро при выбросах 131-140 г CO2 на км.

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