Жители Литвы в 2018 г. ездили в Польши 5,7 млн. раз. В последнем квартале каждый в среднем потратил в Польше около 120 евро.
В Польше все иностранные покупатели чаще всего покупают стройматериалы, электронику и бытовые товары, запчасти для автомобилей. Еще 11,9% средств уходит на продукты и 2% на алкоголь.
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