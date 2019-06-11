В прошлом году жители Литвы истратили в Польше на 5% больше, чем в 2017 г. (в общей сложности 366 млн. евро), эти данные со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Польши сообщил портал 15min.lt.
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© R. Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.

Жители Литвы в 2018 г. ездили в Польши 5,7 млн. раз. В последнем квартале каждый в среднем потратил в Польше около 120 евро.

В Польше все иностранные покупатели чаще всего покупают стройматериалы, электронику и бытовые товары, запчасти для автомобилей. Еще 11,9% средств уходит на продукты и 2% на алкоголь.

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