Правда, экономисты обращают внимание на то, что суммы долгов уменьшаются с каждым годом, в этом плане прошлый год для литовцев был одним из лучших за все время независимости. Иное дело – государственный долг.

По словам старшего экономиста Danske Bank в странах Балтии Рокаса Граяускаса, смело можно говорить о положительной тенденции, которая показывает улучшение финансовой ситуации.

Статьи по теме: Госдолг: сколько в прошлом году был должен каждый житель Литвы

"Это показывает, что финансовое положение жителей улучшается, зарплаты растут, уровень безработицы снижается. Иными словами, тех жителей, которые не могут выплачивать долги, платить коммунальную плату, становится меньше. У нас есть и компании, финансовое положение которых улучшается. Несколько лет подряд доходы компаний быстро растут", – сказал экономист.

Иной вопрос – долг государства. По данным Департамента статистики, в третьем квартале госдолг составлял около 16 млрд. евро, за год он вырос. Госдолг составляет 40% ВВП Литвы.

Чтобы было проще понять, представьте себе, что бюджет – это дом. Для его строительства нужны кирпичи, а для бюджета – деньги. Однако из-за теневой экономики или неожиданного роста расходов денег иногда получают меньше, чем нужно.

В бюджете, как и в доме, появляются дыры, которые необходимо заделать. Для дома нужны кирпичи, а для государства – деньги. Их приходится брать в долг.

В долг берут двумя способами – у внешних кредиторов или на внутреннем рынке. Международные (внешние) кредиторы – это зарубежные финансовые ведомства, к примеру, банки, страховые компании.

Внутренние кредиторы – те же, что и зарубежные, только внутри страны. Или ее жители. Как проходит кредитование? Страна выпускает облигации. Это как долговые расписки, которые государство обязуется спустя определенное время выкупить и заплатить проценты. То есть заплатить за то, что получило деньги в нужный момент.

Налог на долг зависит от надежности страны. Если кредиторы видят, что дела страны хорошие и она вовремя точно вернет долг, то проценты будут меньше. Если они считают, что у страны могут быть проблемы с возвращением долга, то проценты будут выше.

По истечении оговоренного срока страна должна выкупить свои облигации (долговые расписки).

Как выглядит долг Литвы в мировом контексте? В прошлом году каждый житель Литвы был должен 5500 евро. Долг каждого гражданина Греции составлял 34 500 евро, Германии – больше 24 000, Эстонии – почти 2000, а Латвии – почти 6000 евро. Средний показатель в Евросоюзе – 25 000 евро на одного жителя.