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Хотя ситуация в стране остается напряженной, жители Литвы не лишены оптимизма. Пользуясь тем, что как Рождество, так и Новый год в этом году примыкают к выходным, жители стараются вырваться из дома.
Жители Литвы в праздники дома сидеть не намерены: уже сейчас усадьбы и гостиницы идут нарасхват
© Organizatorių nuotr.

Сочельник в этом году будет в четверг, а первый день Рождества - в пятницу, поэтому выпадает целых 4 выходных подряд. Но еще непонятно, не продлят ли карантин, и можно ли будет встретить праздники с родными и друзьями, поэтому жители Литвы планируют хотя бы ненадолго уехать из дома всей семьей.

По словам президента Литовской ассоциации сельского туризма Агне Вайткувене, раньше усадьбы на несколько дней арендовали большие группы людей, в этом году такого нет, арендуют семьи.

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"В этом году арендуют небольшие домики, а большие усадьбы остаются в стороне. Домик на выходные или даже на неделю арендуют семьи, которые хотят сменить обстановку, побыть на природе. Раньше этого не было – ездили к родственникам на праздники или приезжали в усадьбу всей родней", – рассказал она.

Несмотря на то, что в этом году заказы посыпались рано, после введения карантина бум утих.

"До карантина было много заказов и для больших групп на Рождество, все надеялись, что карантин отменят, а его продлили, сейчас неясно, что будет с праздниками. Маленькие домики по-прежнему пользуются большим спросом, поэтому в Молетском, Тракайском, Каунасском районах уже почти нет свободных вариантов", – сказала Delfi Вайткувене.

Она заметила, что карантин на цены не повлиял, они остаются такими же, как в летние выходные.

"Все зависит от заполненности. В ноябре, когда усадьбы пустовали, можно было вести переговоры о снижении цен. Рождественский период очень интенсивный, заказов много, поэтому снижать цены неразумно", – заметила она.

Вайткувене отмечает, что сейчас отдыхающие в усадьбах не смогут пользоваться банями, поскольку это запрещено во время карантина. По ее мнению, такой запрет - избыточный: "По действующим правилам такие услуги нельзя предоставлять даже одной отдельной семье. Мы надеемся, что Минздрав одумается, и семьи смогут сходить в баню, мы не говорим о группах людей".

Основатель платформы Cohost.lt Мантас Сребалюс также сказал, что видно - литовцы на праздники хотят сменить обстановку. Он сказал, что жилье на праздники расхватывают уже сейчас.

"В этом году чувствуется, что жители Литы не уезжают на праздники за границу. Растет интерес к местам проживания на праздничные выходные. Люди выбирают природу и местные курорты. Особой популярностью пользуется отдых на взморье, уже сейчас треть апартаментов здесь забронирована", – сказал Сребалюс.

Представитель портала NoriuNoriuNoriu.lt Каролис Куприс также заметил, что жители ищут варианты отдыха на праздники и на время отмены карантина.

"На праздники выбирают гостиницы на природе, где можно найти уединение и безопасность. Популярны литовские курорты: Друскининкай, Бирштонас и взморье. Кроме того, жители интересуются оздоровительными услугами", – сказал Куприс.

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