Жители Литвы уже не задумываются о сумме отпускных: живем хорошо, 10 евро уже ничего не значат

В прошлом году в публичном пространстве поднимался вопрос отпускных в Литве. Предлагалось выплачивать их по частям вместе с зарплатой каждый месяц, чтобы работники сами откладывали деньги на отдых.

Компания Spinter tyrimai по заказу Delfi провела опрос, который показал, что большей части жителей нынешний порядок подходит, они не хотят перемен.

Жителей спрашивали, приемлем ли для них нынешний порядок. 49,3% ответили - "да", 14,2% - "нет", 25,1% указали, что они не работают, 11,4% не могли ответить на вопрос.

Нынешний порядок более приемлем для жителей 26–45 лет, людей с хорошим образованием, большими доходами, для жителей крупных городов.

У респондентов также спрашивали, согласны ли они сразу получить часть отпускных, т.е. каждый месяц с зарплатой.

На этот вопрос отвечали только те, кто работает, из них 18,9% ответили "да", 61,4% - "нет", а 19,7% не могли ответить. Такая модель особенно неприемлема для женщин.



Глава Института финансов банка Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что такой результат опроса ее не удивил.

"Это означало бы, что пришлось бы планировать свои финансы, а не жить так, как мы привыкли. Многие люди знают, что в определенный день получат зарплату и так планируют свои расходы.

Другие стараются получить и аванс и зарплату – и с учетом этого планируют свои расходы. Исследования показали, что в Великобритании, где зарплату платят раз в неделю по пятницам, люди иначе планируют расходы, они тратят больше, поскольку знают, что вот-вот получат еще денег", – сказала она.

Собеседница считает, что жители Литвы не умеют планировать свои расходы, а если бы изменился порядок, это стало бы для них дополнительной проблемой.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что у людей должно быть право выбора.

"Люди реагируют по-разному – для одних это не представляет никаких проблем, поскольку они пишут в заявлении об отпуске выплатить им отпускные с зарплатой.

Для других это - дело принципа, они хотят получить больше денег перед отпуском. Поэтому правление обсудило этот вопрос и решило, что у человека должно быть право выбора", – сказала Ругинене.

В Литве сумма отпускных зависит от зарплаты за последние 3 месяца перед отпуском.

По этой причине иногда стоит посчитать, когда выгодно идти в отпуск. Например, в 2020 году наиболее удачными для отпуска были – январь и июль.

Однако исследование показало, что большая часть жителей такими подсчетами не занимается.

Работающим людям задавали вопрос о том, выбирают ли они время отпуска в зависимости от выплат. 15,5% сказали, что так и делают, 63,7% сказали, что не считают, еще 20,8% не ответили на этот вопрос. Считают чаще всего работники 36–45 лет, женщины.

Цвиликене заметила, что даже если выбираешь наиболее подходящее время для отпуска, то разница в деньгах не будет значительной. "Когда видим, что денег больше, экономический критерий становится все менее значимым – вот сэкономлю 10-20 евро. Мы хорошо живем, не надо думать об этих 10 евро", – сказал он Delfi.

Ругинене согласилась, что более важный фактор тут - детские каникулы, теплое время года и дешевые авиабилеты.

"Еще говорят. что работодатели боятся платить надбавки или премии, поскольку после них люди считают. Но ведь их обычно платят в конце месяца, а сколько людей идет в отпуск в январе? Большинство выбирает теплое время года", – сказал он.

Компания Spinter tyrimai провела опрос 20-28 января 2020 года по заказу портала Delfi. В опросе участвовали жители 18-75 лет, всего 1015 респондентов.