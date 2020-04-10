Однако не все жители страны, узнав об этом, вели себя сознательно. Многие заметили, что в четверг вечером увеличился поток автомобилей на дорогах, а в пятницу днем в крупных городах на дорогах было много машин.

"Мы заметили это, появились нехарактерные в последнее время заторы, например, на ул. Лепкальнё. Люди стали выезжать, видимо, чтобы успеть до вступления запрета в силу", – сказал Delfi пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

На заторы жаловались и интернет-пользователи, которые заметили в пятницу в первой половине дня, что правила карантина соблюдают не все.

"Понадобились полчаса, чтобы выехать из Вильнюса. Вы говорите карантин?" – вопрошал один водитель.

Похоже, предположение, что большинство попытается въехать в другие города до 20 ч. - верное.

Фотограф Delfi объехал популярные выезды из Вильнюса и отметил, что на дорогах уже пусто, машин почти нет, никаких заторов нет.

Каунасцы сообщили Delfi, что заторы образовались на въезде в город. Предполагают, что многие ехали домой или к родственникам на длинные выходные.

"В сторону Каунаса ехало много машин", – возмущался житель города.

Напомним, что Паланга заметила увеличение потока машин уже в середине недели, поэтому сегодня въезд в Палангу закрыт с 14 ч.