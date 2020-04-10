aA
Решением правительства Литвы с пятницы по понедельник в стране запрещено движение. Попасть в другие города можно только в исключительных случаях. Жителей призывают оставаться дома, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

Однако не все жители страны, узнав об этом, вели себя сознательно. Многие заметили, что в четверг вечером увеличился поток автомобилей на дорогах, а в пятницу днем в крупных городах на дорогах было много машин.

"Мы заметили это, появились нехарактерные в последнее время заторы, например, на ул. Лепкальнё. Люди стали выезжать, видимо, чтобы успеть до вступления запрета в силу", – сказал Delfi пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

Статьи по теме:
Паланга закрывается раньше установленного времени  (5)
С сегодняшнего дня ношение масок в Литве обязательно, вечером будет ограничено движение  (61)

На заторы жаловались и интернет-пользователи, которые заметили в пятницу в первой половине дня, что правила карантина соблюдают не все.

"Понадобились полчаса, чтобы выехать из Вильнюса. Вы говорите карантин?" – вопрошал один водитель.

Похоже, предположение, что большинство попытается въехать в другие города до 20 ч. - верное.

Фотограф Delfi объехал популярные выезды из Вильнюса и отметил, что на дорогах уже пусто, машин почти нет, никаких заторов нет.

Каунасцы сообщили Delfi, что заторы образовались на въезде в город. Предполагают, что многие ехали домой или к родственникам на длинные выходные.

"В сторону Каунаса ехало много машин", – возмущался житель города.

Напомним, что Паланга заметила увеличение потока машин уже в середине недели, поэтому сегодня въезд в Палангу закрыт с 14 ч.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Мэр Вильнюса назвал, какие въезды в город будут проверять (3)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 9 апреля призвал...

Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки (25)

В конце четвертой недели карантина его условия станут...

Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать? Обновлено (9)

Пандемия коронавируса внесла сумятицу в работу базовых...

Карантин в Литве продлили на две недели, ношение масок стало обязательным (310)

8 апреля правительство Литвы приняло решение о...

Сурплис: за рубежом остались 180 литовцев, которые не могут вернуться в Литву (5)

Сейчас в зарубежных странах остаётся 180 граждан Литвы ,...

Премьер-министр Литвы: точный порядок въезда в города на Пасху пока не установлен (19)

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

TOP новостей

В Литве ограничено движение жителей, полиция установила 300 постов (64)

В Литве с пятничного вечера ограничены въезды в города...

После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место (165)

Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс...

Вильнюсец ждет результата теста на коронавирус 5 дней: его успокаивают – некоторые ждут по две недели (34)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ранее...

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (66)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

Жители Литвы спешили покинуть города до вступления запрета в силу (9)

Решением правительства Литвы с пятницы по понедельник...

|Maža didelių žinių kaina