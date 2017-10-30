Опрос проведенный по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai, показал, что 46% жителей страны убеждены, что минимальная зарплата должна устанавливаться автоматически и составлять 1/2 от средней зарплаты. Чуть больше чем по 12% участников опроса считают, что зарплату должны устанавливать так же, как сейчас - по решению политиков или с учетом различных секторов экономики.

Примерно одинаковое количество респондентов считает, что необходимо создать более гибкие условия для работников из других стран и что этого делать не стоит.

39% респондентов указали, что в последнее время их доходы и зарплаты увеличились, 48% указали, что ничто не изменилось.

Комментируя результаты опроса экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас предположил, что это должен быть сигнал политикам.

"Сами люди хотят, чтобы минимальная зарплата не была политическим вопросом. Они хотели бы, чтобы был установлен объективный показатель, связанный со средней зарплатой. Это хороший знак для политиков, если они его примут, то смогут заручиться дополнительной поддержкой.

Конечно, так они выпустят воробья из рук в будущем, но сейчас, думаю, есть большой соблазн это делать политически, а экономически это также внесет большую ясность", – сказал он.

По оценке экономиста, минимум в размере 1/2 средней зарплаты, это возможно, многовато.

"С другой стороны, если устанавливать минимум не по средней зарплате на сегодняшний день, а, например, по ее состоянию год или два года назад, то это может быть приемлемый вариант. Однако этот размер должен учитывать и инфляцию или хотя бы 2%", – сказал собеседник.

По его словам, вопрос иностранцев вызвал непонимание возможно потому, что людям не понятно, о каких работниках из-за границы идет речь.

Маурицас согласен с тем, чтобы условия для ввоза работников из-за рубежа облегчили, но при условии, что у них будут такие же права, как и у литовских работников, чтобы не было дискриминации.

По словам Маурицаса, есть к примеру, люди из Индии, которые изучают в Литве медицину и зарплата в 1000-2000 евро их удовлетворяет.

Депутат Аушра Мальдейкене считает, что нет смысла спрашивать у людей о минималке.

"Есть другой серьезный вопрос, почему в Литве вообще так много работников получает минимум или меньше. В нормальных западных странах такие зарплаты у 3%, ну, максимум у 5%, а в Литве – у 20%. На самом деле низкие зарплаты у нас скрывают за собой большую тень, поэтому неважно, какой будет эта зарплата.

Другая проблема - часто плачут, что нет резерва для повышения минимальной зарплаты, предприниматели страдают. Ничего подобного. Они просто паразитируют за счет государственных услуг, врачей, учителей и т.д.", – сказала экономист.

По ее мнению, нужно прекратить разговоры о минималке, этот вопрос должны решать сами работники и работодатели.

"Профсоюзы, представители которых уже кладут свои красивые, сияющие, счастливые лица уже не помню на которое по счету национальное соглашение, могли бы договориться. Так они хотя бы раз показали, что умеют работать, поскольку сейчас они только качают деньги из бюджета.

Государство должно встать в позу, ведь много минимальных зарплат платят в частном секторе. Как такое может быть? Что там такое? Уборщицы за такие деньги работают, поскольку им бюджет платит дважды, отдавая деньги социальной компании", - сказала депутат.

Мальдейкене обратила внимание на то, что средняя зарплата в Литве такая маленькая, что минимум скоро составит половину от нее, но на такую зарплату людям все равно не прожить.

"Государство должно укреплять госсектор, иначе людям сейчас прибавят 5 евро к зарплате, но у них не будет врача на случай болезни и дети останутся без врача. Когда так управляют государством, альтернатива ясна – ты получишь 5 евро, но не будет врача, а твой ребенок будет учиться в школе с измученным учителем, который не уделяет ему внимания. Когда говорят, что так уменьшают нищету, это значит, что Литва находит новый метод управления миром. Во всем мире и особенно в Европе все ученые хорошо знают, что с нищетой борются путем улучшения госсектора, образования, а не путем прибавления 5 евро к зарплате", – сказала политик.

Старший советник директора "Содры" Юлита Варанаускене обратила внимание на то, что результаты опроса не совсем отражают официальные данные о росте зарплат. Согласно официальным данным, зарплаты увеличились у 60% работников.

"С другой стороны, относительно немало респондентов указали, что их доходы не изменились, это не противоречит нашему исследованию: если доходы увеличились только потому, что выросла минималка, то люди не обязательно считают это повышением.

Некоторые люди оценивают реальные изменения доходов с учетом инфляции: на фоне роста цен повышение зарплаты не ощущается", – сказала Варанаускене.

"Связь минималки со средней зарплатой - логична. Логично, что средняя зарплата должны быть больше минимума, поскольку больше усилий должны лучше оплачиваться. Это весть законодателям", – сказала советник.