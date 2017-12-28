Исследования Литовского института свободного рынка (ЛИСР) показали, что в этом году "тень" в этой сфере составила 24%, это на 2% больше, чем два года назад.

"На рынке акцизных товаров в Литве фиксируют явления противоположные тем, что наблюдаются в других сферах. Экономика растет, доходы людей увеличиваются, поэтому общий уровень теневой экономики в Литве снижается, в этом году он составил около 25% ВВП. Однако тень на рынке алкоголя наоборот увеличилась", – сказал вице-президент ЛИСР Витаутас Жукаускас.

Он заметил, что правительство должно осторожнее вести себя в вопросе повышения налогов и акцизов. Опыт прежних кризисов показывает, что резкое снижение доходов людей может оживить потребление нелегального алкоголя и сигарет.

Президент ЛИСР Жилвинас Шиленас сказал, что даже если бы власти ничего не делали, общий масштаб теневой экономики снизился бы за счет повышения зарплат. Но то, что жители оправдывают потребление таких продуктов, показывает, что с повышением акцизов перегнули палку.

Шиленас также обратил внимание на то, что после повышения акцизов и увеличения цен на алкоголь, стали, возможно, употреблять меньше легального алкоголя. Но, возможно, просто меньше покупают, поскольку многие жители привозят алкоголь из Польши и Латвии.

"Тенденции меняются, это может быть реакция людей на политику контроля над алкоголем, которую проводят власти. <...> Что-то произошло в 2017 г., и это изменило установки людей", – сказал Шиленас.

По его словам, если по-прежнему будут проблемы с акцизом на алкоголь, будет расти цена, жители начнут искать альтернативу легальному алкоголю в Литве. Кроме того, могут сформироваться навыки, которые потом будет сложно изменить. Уйти "в тень" легко, а вернуться - непросто.

Опрос компании RAIT показал, что 12% жителей Литвы признали, что в последний год покупали или употребляли нелегальный алкоголь (разливуху, контрабандные напитки и др.) Это на 4% больше, чем в 2015 г., когда таких жителей было 8%.

Рост "тени" демонстрирует и более терпимое отношение людей к нелегальному алкоголю. Жители чаще оправдывают его покупку и употребление. Если два года назад против были 55%, то сейчас – всего 45%.

"25% оправдывает покупку нелегального алкоголя и его употребление. Это серьезный сигнал для власти. "Тень" чаще одобряют мужчины с небольшими доходами. Когда дорожающий алкоголь становится не по карману, появляется пространство для "тени". "Если остановится рост экономики, ухудшится финансовое положение людей, этот скачок может увеличиться", – сказал Жукаускас.

Другое явление – легальное приобретение и ввоз алкоголя из других стран. Опрос компании Baltijos tyrimai показал, что за последний год 7% жителей покупали алкоголь в Польше, 4% - в Латвии, 2% - в Беларуси или России. За алкоголем за границу едет все больше людей. Опрос старост показал, что такое явление наблюдается в 5 староствах.

"Когда дорожает легальный алкоголь, люди начинают искать альтернативы, одна из них – тень, другая – легальная покупка в соседних странах. Прогноз оправдался: после роста цен в Литве, все больше людей стали покупать алкоголь в соседних странах", – заметил Жукаускас.

Nielsen провел исследование пустых сигаретных пачек, которое показало, что растет и теневой рынок сигарет. За два года тень на этом рынке увеличилась на 2% (до 20%). В Латвии этот рынок составляет 24%, в Эстонии – 13%. Большая часть нелегальных сигарет в Литве - контрабанда из Беларуси.

"Естественно, что общий уровень контрабанды в Литве снижается – в основном из-за улучшения экономического положения, растущих доходов жителей. Однако в то же время мы видим, что при подходящих условиях тень растет даже в такой ситуации. Это пример того, что решения принятые без учета законов экономики, быстро дают о себе знать", – констатировал Шиленас.