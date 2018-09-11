Правительство Литвы в ходе налоговой реформы предусмотрело возможность возвращения части подоходного налога за легально приобретенные услуги нянь, строителей и автомехаников. Это решение должно послужить снижению "тени" в этих секторах.

Представитель Минфина Юрате Лаурикенайте сказала, что часть подоходного налога жители смогут вернуть в обычном порядке, когда будут заполнять декларацию о доходах. Но в таких случаях надо сохранить выданные чеки, в которых указано, что вы приобрели услуги няни, ремонта автомобиля или ремонта квартиры/дома.

"К примеру, как до сих пор декларировали уплаченные за учебу налоги, страхование жизни, взносы в пенсионные фонды III ступени. Жителям как и до сих пор надо будет хранить документы, доказывающие такие расходы", – сказала Лаурикенайте.

Будут действовать и максимально допустимые расходы. По данным Минфина, максимальная сумма расходов на вышеперечисленные услуги, с которой можно вернуть налоги, составит 2000 евро в год.

"Сумма подоходного налога, которую вернут жителям, зависит не только от расходов, но и от того, сколько налогов заплатил сам житель, тарифа подоходного налога. Например, если доходы жителя облагаются 20% подоходным налогом, то и вернуть они смогут 20%. К примеру, если доходы жителя облагались только 20% подоходным налогом, то можно будет вернуть до 400 евро подоходного налога", – сказала Лаурикенайте.

DELFI напоминает, что с нового года объединят налоги работодателя и работника, изменится тариф подоходного налога. 20% тарифом будут облагаться доходы, не превышающие 120 средних зарплат, а 27% – выше этой суммы. Поэтому в зависимости от тарифа подоходного налога и расходов жители смогут вернуть до 400 евро (если ПН 20%), или до 540 евро (если ПН 27%).

Министерство информирует DELFI, что эти услуги - нянь, ремонтных работ и автосервиса можно приобретать как у физических, так и у юридических лиц, зарегистрированных в Литве.

Власти намерены менять порядок налогообложения людей, работающих в этих сферах. Отныне няни, строители и работники автосервисов не смогут работать по бизнес-удостоверению и должны выписывать счета.

Подробный порядок предоставления этих услуг готовит Государственная налоговая инспекция. Она также отвечает за создание технической системы декларации этих расходов и декларации доходов от такой деятельности для представителей малого и среднего бизнеса.

Новый порядок будет действовать с 2019 года, однако вернуть деньги за эти услуги можно будет только в 2020 г., когда будут подавать декларации за 2019 год. По подсчетам Минфина, в бюджете 2020 года на возвращение переплаты ПН потребуется около 15 млн. евро.

Вице-президент Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Витаутас Жукаускас сказал, что это новшество коснется лишь части жителей Литвы. Если нелегально получить услуги няни, ремонта квартиры или автомобиля будет намного дешевле, чем легально, то тогда возможность вернуть подоходный налог не будет столь привлекательной.

"Это влияние не будет серьезным и грандиозным, поскольку все равно остается определенная проблема. Воздействие будет лишь тогда, когда сумма, которую ты хочешь вернуть, будет больше разницы между легальными и нелегальными услугами. Если нелегально человек будет предоставлять услуги няни дешево, а легальные услуги будут очень дорогими, то разница будет меньше финансовой льготы", - заметил он.

Но, по его мнению, такой способ борьбы с "тенью" приветствуется уже потому, что это не очередное наказание.

"Вообще в Литве используют устаревшие способы борьбы с "тенью": наказывают, ловят. Поэтому такие меры были неэффективны. А это особая мера: никого не наказываем и не ловим, но если хотите приобрести услугу легально, будет финансовое вознаграждение", – сказал Жукаускас.