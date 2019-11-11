По данным опроса компании Spinter tyrimai, 57% водителей считают, что заторы станут еще больше, а 53% считают, что движение замедлится. Улучшение пропускной способности прогнозируют всего 7% водителей, а ускорение движения – всего 2%.
Опрос был проведен по заказу страховой компании BTA. Ее представитель Андрюс Жюкялис сказал, что больше всего это новшество отразится на порядке движения в крупных городах Литвы, где движение интенсивнее, и новшество оценивается менее благоприятно, чем в районах.
Не только водители, но и большая часть жителей вообще с осторожностью оценивают отказ от зеленых стрелок. 56% горожан считают, что это увеличит заторы, 54% – что замедлится движение. Жители сел также оценивают новшество скептически. Если оценивать вместе мнение и тех, кто управляет автомобилями, и тех, кто этого не делает, то 49% респондентов в регионах считают, что заторов будет больше, а 41% считает, что движение замедлится.
Жители крупных городов чаще признают, что это новшество снизит количество ДТП – на это надеются 23% жителей крупных городов и всего 9% респондентов из сельской местности.
"Можно сказать, что и зеленые стрелки и их отсутствие - попытка решить один и тот же вопрос: увеличение пропускной способности, которая не снизит безопасность. Первый вариант мы уже испробовали. Сейчас у нас будет возможность убедиться, точно ли отказ от стрелок увеличит безопасность и не замедлит движение. В крупных городах очень важно, чтобы машины могли проезжать перекресток в определенный промежуток времени, от этого зависит количество заторов", – сказал Жюкялис.
По его словам, неудивительно, что жители надеются на сокращение числа ДТП, но если заторов станет больше, то вряд ли удастся избежать разочарований и возмущений. Возможно даже, что число ДТП увеличится, только в других местах.
"Если будут стоять на светофорах, то будут стоять все – и водители личных авто, и общественный транспорт, и такси, и строительный транспорт. Через какое-то время можно будет оценить изменения и выяснить, оправдало ли себя новшество", – сказал эксперт.
"Не надо забывать об одном - движение бывает слаженным и безопасным, если правила ясные и понятные. Не могу обратить внимание на то, что после того как стали убирать зеленые стрелки, приходится дополнительно объяснять, даже с помощью визуальных примеров, что изменится, как изменится, когда можно поворачивать направо, когда нет. Это показывает, что водители растерялись, начался небольшой хаос,и неясно, удастся ли избежать стрессовых ситуаций", – сказал Жюкялис.
Напомним, что с 1 ноября 2019 года в Литве больше не устанавливают новые светофоры с зелеными стрелками, а до января 2020 года их снимут со всех светофоров без исключения.
Опрос был проведен компанией Spinter tyrimai 17-28 октября, в нем участвовали 1008 жителей в возрасте 18-75 лет, из них 576 – водители.
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