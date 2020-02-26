Опрос показал, что 9% жителей страны удовлетворила бы пенсия в размере более 100% нынешних доходов. пенсия в размере 66% нынешних доходов удовлетворила бы только 8,8% участников опроса. Пенсия в размере 50% нынешних доходов удовлетворила бы 6,4% жителей, а 40% - всего 0,2% респондентов.

Еще 27,4% участников опроса указали, что они уже сейчас - пенсионеры.

"Почти никто не мечтает о пенсии в размере меньше половины нынешних доходов? Но реальность будет именно такой. Этот опрос хорошо иллюстрирует, что пока мы живем и будем жить в таком окружении, где ожидания сильно расходятся с реальностью", – сказал старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

По его словам, такие пенсии, о каких мечтают жители Литвы, не могут позволить и самые богатые страны мира.

"Большая часть хочет получать хотя бы 70% прежней зарплаты, но в мире такого нет почти ни в одной стране. По крайней мере государство не может платить такие пенсии. В самом оптимистическом варианте - это 60%", – сказал собеседник.

Экономист уверяет, что мечтающим о таких доходах на пенсии надо думать, что еще, кроме государства, может обеспечить им финансовую защищенность.

"Альтернатива - дополнительное пенсионное накопление в разных формах, чтобы человек не зависел только от выплат со стороны государства, чтобы у него были сбережения, недвижимость, деньги в пенсионных фондах или что-то еще. Все, что может дополнить регулярные доходы, приблизить их к тем, которые были прежде", – сказал экономист.

Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис подтвердил, что государство не сможет обеспечить пенсионерам доходы в размере 75% заработной платы. Но он сказал, что такую мечту нельзя считать нереальной.

"Вместе с накапливаемой пенсией в фондах второй и третьей ступеней – за всю жизнь собрать столько возможно. Кстати, и в большей части развитых стран используется накопление в разных фондах.

Не надо забывать, что и расходы у людей старшего возраста в большинстве сфер меньше, чем у молодых: не надо содержать детей, выплачена ипотека, если она была и т.д. Поэтому, возможно, и 60% прежних доходов достаточно для поддержания достойной жизни. Но в старости увеличиваются расходы на здравоохранение. Я думаю, эти расходы должна брать на себя система здравоохранения в большей мере, чем она это делает сейчас", – сказал Медайскис.

По его словам, пенсия в размере 75% нынешних доходов в будущем составит и без дополнительных усилий. Правда, это касается людей с небольшими доходами.

"Система социального страхования в среднем сможет обеспечить пенсию в размере 50–60% доходов, если ее не испортят предложениями о досрочном выходе на пенсию. Но из-за распределения эта система обеспечивает очень неодинаковое соотношение пенсии с прежними доходами.

Согласно подсчетам, если человек 35 лет получал половину средней зарплаты, то его пенсия составит 70% прежних доходов. Но если человек 35 лет получал по 3 средние зарплаты, то его пенсия составит всего 30% прежних доходов. Мы видим, что при нынешней системе 75% доходов вполне достижимая планка, но только для тех, кто получал минимум... Других приходится призывать копить на пенсию дополнительно", – заметил профессор.

Мачюлис заметил, что пенсию в размере 3/4 зарплаты не обязательно получат и те, кто будет откладывать на пенсию дополнительно.

"Все зависит от того, в каком возрасте человек начинает откладывать деньги. Если он начинает это делать, как только начинает работать, то он значительно увеличит свои доходы в старости, за счет аннуитета, процентов и дивидендов", – сказал Мачюлис.

Экономист прибавил, что сейчас около миллиона жителей откладывают деньги в частных фондах. Но те, кому скоро выходить на пенсию, накопить на комфортную жизнь невозможно.

Опрос Spinter показал, что сейчас пенсии в Литве небольшие. В числе жителей с доходами 200 евро на одного члена больше всего - пенсионеры (84,9%). В группе с доходами 201–300 евро на одного человека - 43,8% пенсионеры.

Как показывает исследование, меньшие доходы (2/3 и меньше) в старости чаще согласны женщины, в возрасте 36–55 лет, с хорошим образованием, жители больших городов.

"Я думаю, они просто реальнее оценивают возможности пенсионной системы. Может, у женщин желания скромнее из-за еще бытующего неравенства на рынке", – сказал Медайскис.

Глава "Содры" Юлита Варанаускене так прокомментировала ситуацию: "Это очень по-человечески, нам не нравится, что уменьшатся доходы. Человек хотел бы, чтобы его доходы были если не растущие, то по крайней мере одинаковые. Это старая правда, доказанная научно".

Варанаускене заметила, что ожидания большинства в связи с пенсией в размере 75% зарплаты - не напрасные, такую норму указали специалисты, как комфортную.

По данным "Содры", в Литве средняя пенсия по старости в 2019 году составляла 44,5% средней зарплаты (834 евро) в Литве.

В 2020 г., согласно прогнозам, она составит 45,2% средней зарплаты.

Опрос компании Spinter был проведен 19-29 ноября 2019 года. В нем участвовали жители 18-75 лет. В опросе участвовали 1010 респондентов.