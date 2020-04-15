Жители Литвы сказали, что думают о смягчении условий карантина

Смягчение условий карантина одобряют 68% участников опроса, не одобряют – 32%.
Опрос показал, такое решение скорее одобряют молодые люди, жители городов. Смягчение условий для бизнеса одобряют работники частного и государственного сектора.
Жители, которые считают, что можно смягчать ограничения и разрешить работу некоторого бизнеса, указывают такие сферы, как: продажу товаров для сада и огорода на улице; строительный сектор и торговлю непищевыми товарами (малые предприятия).
Меньше всего такие одобряют начало работы спортклубов, культурных учреждений, образовательных учреждений, санаториев и СПА. Компания Baltijos tyrimai 5-8 апреля опросила 510 жителей. Погрешность результатов опроса не превышает 4,4%.
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