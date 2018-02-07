Жители Литвы считают, что ближе всего следует общаться с Польшей и странами Балтии, недружественным государством они считают Россию, таковы результаты опроса, проведенного по заказу Министерства иностранных дел Литвы компанией Vilmorus.
© A.Didžgalvio nuotr.

В ответ на просьбу указать, с какими странами, по их мнению, Литва должна сотрудничать наиболее активно, 62% опрошенных назвали Польшу. Латвию и Эстонию назвали соответственно 57,9 и 52,3% респондентов.

Почти половина участников опроса также назвала Германию, 35% - Беларусь и США.

На вопрос о том, какие страны являются недружественными по отношению к Литве, 65% респондентов ответили, что - это Россия. На втором месте была Беларусь, ее назвали 18,3% респондентов. Третьи в списке США, в них угрозу видят 5,5% опрошенных.

Респонденты могли выбрать из указанных 16 стран мира столько государств, сколько хотели, либо вписать собственный вариант, сообщили BNS в министерстве. Опрос проходил в декабре 2017 года. В нем участвовал 1001 респондент.

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