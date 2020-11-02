Жители Литвы расслабились: в парке Вингис много людей, немалая часть - без масок

Одни занимаются спортом, другие просто гуляют.

Люди редко соблюдают безопасную дистанцию. Но самое главное - далеко не все ходят в масках или не все их надевают правильно.

Специалисты говорят, что неправильное ношение маски не защищает от коронавируса.