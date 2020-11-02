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Со среды в Вильнюсе действует локальный карантин, поэтому в общественных местах жители должны ходить в масках. Кроме того, рекомендуется избегать мест скопления людей. Однако фотограф Delfi посетил парк Вингис и увидел, что там полно людей.
Жители Литвы расслабились: в парке Вингис много людей, немалая часть - без масок
© DELFI / Tomas Vinickas

Одни занимаются спортом, другие просто гуляют.

Люди редко соблюдают безопасную дистанцию. Но самое главное - далеко не все ходят в масках или не все их надевают правильно.

Специалисты говорят, что неправильное ношение маски не защищает от коронавируса.

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