Жители Литвы расслабились: в парке Вингис много людей, немалая часть - без масок

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Со среды в Вильнюсе действует локальный карантин, поэтому в общественных местах жители должны ходить в масках. Кроме того, рекомендуется избегать мест скопления людей. Однако фотограф Delfi посетил парк Вингис и увидел, что там полно людей.
Одни занимаются спортом, другие просто гуляют.
Люди редко соблюдают безопасную дистанцию. Но самое главное - далеко не все ходят в масках или не все их надевают правильно.
Специалисты говорят, что неправильное ношение маски не защищает от коронавируса.
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