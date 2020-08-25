Жители Литвы рассказывают о том, через что приходится пройти, чтобы дозвониться по номеру 1808

Вильнюсец Саулюс заболел коронавирусом, а после болезни должен был зарегистрироваться на анализы, чтобы выяснить, прошла ли болезнь.

"Две недели за тобой наблюдают, поскольку ты являешься носителем вируса, если симптомы не ухудшаются, выписывают направление в мобильный пункт, чтобы сдать первый анализ. Записаться на него можно только по номеру 1808.

В пятницу я дозвонился, в воскресенье сдал тест, в понедельник получил отрицательный ответ. После этого надо звонить семейному врачу, чтобы он дал направление на повторный анализ. Ведь в соответствии с правилами, надо сдать два анализа", – сказал Саулюс.

В пятницу семейный врач сообщил, что выписал направление на тест, снова надо звонить по номеру 1808.

"Два часа мы играли и шутили, что сейчас просто интересно звонить, пока не дозвонимся. Позвонили больше 100 раз. Видите, мы на карантине, больше нам заняться нечем", – шутил собеседник.

"Я не думаю, что эти девочки намеренно выключают телефон и сами ничего не делают. Вероятно, недостаточно мощностей.

А диспетчеры - приятные, хорошо обслуживают, предоставляют информацию, отвечают на разные глупые вопросы, роде того, что делать, если я в изоляции, а у меня собака?", – рассказал Саулюс.

"Два часа и десять минут – столько потребовалось времени, чтобы дозвониться в Национальный центр общественного здравоохранения для консультации", – рассказал Delfi Лауринас.

Он сказал, что сложно себе представит, что будет осенью, когда количество случаев заболевания увеличится, а люди начнут болеть простудой и гриппом.

"Количество звонков увеличится, если консультантов будет столько же, может быть, придется ждать весь день", – сказал Лауринас.

История Риты началась с того, что у нее был контакт с больным.

"Я встретила на улице знакомую. Мы давно не виделись. Была среда, а в понедельник я узнала, что у нее коронавирус. Мы с другом решили позвонить по номеру 1808. Мне сказали, что если у меня был контакт, надо изолироваться. Сказали звонить в НЦОЗ. Меня предупредили, что дозвониться туда нелегко", – сказала Рита.

"В НЦОЗ стал звонить мой друг. Звонил больше 10 раз, даже смеялся: "клал трубку и слушал музыку". Когда дозвонился, ему сказали, что ему не надо проверяться, поскольку его контакт - опосредованный", – продолжила она, заметив, что сдавала тест платно.

Специалист НЦОЗ Юстина Петравичене попросила у жителей понимания и терпения. Только в понедельник до 14 ч. поступило 4000 звонков.

"Люди звонят очень интенсивно. Они не ищут информацию в интернете, звонят, чтобы спросить. У нас с утра до вечера работают 10 консультантов, консультируют и в выходные, но ответы на многие вопросы можно найти на нашем сайте", – сказала Петравичене.

Она сказала, что если ситуация ухудшится, то консультантов будет больше. Петравичене просила жителей сначала поискать информацию на сайте и только потом звонить.

"Бывают и те, кто услышал, что где-то в магазине кто-то был больной. Но речь идет о непосредственном контакте в течение не менее 15 мин, общении без средств защиты.

Не надо паниковать и думать, что все - трагедия. Надо адекватно оценивать ситуацию", – заметила Петравичене.