Весной во время карантина рынок недвижимости серьезно пострадал, зато летом и осенью показатели были поразительными: в сентябре-октябре фиксировали рекордные продажи недвижимости. По данным Центра регистра, в сентябре зарегистрировано 12 700 сделок – на 19% больше, чем в прошлом году и на 7% больше, чем в августе.

Покупатели скупали квартиры (особенно в Вильнюсе), дома и земельные участки.



"Очень хорошим в сентябре был показатель по продаже земли – это были лучшие результаты за последние несколько лет. Увеличились и продажи домов", – сказал представитель Центра регистра Паулюс Рудзкис.

Однако настоящий бум, по данным Центра регистра, начался в октябре.

"В октябре количество сделок достигло пика этого года. Кроме того, зафиксирован максимум продаж квартир, домов и земли за последние несколько лет", – сказал ВРИО главы ЦР Рудзкис.

Глава Департамента оценки и исследования рынка компании Ober-haus Саулюс Вагонис сказал, что такой рост продаж можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, в сентябре-октябре были заключены те сделки, которые по техническим причинам не могли оформить весной. Кроме того, с началом коронавируса стали говорить о возможном снижении цен, поэтому некоторые жители решили подождать.

Он также заметил, что с началом кризиса банки не перестали выдавать ипотечные кредиты, поэтому люди с хорошими доходами, по-прежнему могли взять кредит. Еще одно важное условие - жители Литвы уверены в своем финансовом положении.

Вагонис напомнил, что опыт карантина изменил потребности людей. Все больше людей работает удаленно, поэтому им важно, чтобы жилье было удобным и просторным. Эксперт сказал, что, возможно, компании это учтут и будут строить более просторные квартиры, а пока жители покупают немало домов.

Эксперт также упомянул о возможном росте цен на жилье.

Однако глава компании Realdata Арнольдас Антанавичюс скептически оценивает возможные изменения цен на недвижимость. По его словам, само печатание денег не гарантирует, что участники рынка начнут тратить деньги, и цены вырастут.

Он заметил, что люди могут просто копит деньги. Кроме того, он на помнил о росте уровня безработицы в стране. А высокий уровень безработицы будет корректировать потребление и снижение цен на жилье определенного класса.

"Я не рискну утверждать, что цены вырастут, но есть другой момент - многие этому верят, и эта вера побуждает людей инвестировать в недвижимость, покупать ее в надежде, что она подорожает, все это приводит к росту цен. И вот у нас уже окружение, напоминающее пузырь, такое в истории было не раз. Поэтому я тут вижу больше искусственной поддержки, а не надежной перспективы", – подчеркнул аналитик.

Антанавичюс также заметил, что сейчас люди ищут дома, участки земли ближе к природе, за городом.