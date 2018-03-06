6 марта после обеда жители Литвы проводили в последний путь маэстро Виргилиюса Норейку.
Atsisveikinimas su maestro Virgilijumi Noreika
© DELFI / Domantas Pipas


Оперный солист ушел из жизни 3 марта на 83-ей году жизни.

Прощание с ним проходило с 9.00 5 марта в Большом зале Литовского театра оперы и балета. С маэстро простились как высшее руководство Литвы, включая президента Далю Грибаускайте, так и рядовые жители, поклонники его таланта.

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В 14 ч. 6 марта оперного солиста похоронили на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Норейка выступал на сценах многих театров всего мира: на сцене Большого театра в Москве (больше 50 раз), на сцене Берлинского оперного театра, в Парижском Grand Opera, в Teatro Colon Буэнос-Айреса, на сценах театров в Стокгольме, Софии, Белграда, Будапешта, Бухареста, Варшавы, Праги, Братиславы, Киева, Минска, Таллина, Риги, в Чикаго и др.

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