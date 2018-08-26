Жители Литвы предпочитают проводить досуг у водоёмов и на прогулках

В ответ на просьбу выбрать среди предложенных вариантов вид проведения досуга 92% опрошенных указали, что бывают у водоёмов, озёр или рек. Также 89% сообщили, что идут на прогулку или пробежку.

86% респондентов также сообщили, что отправляются на литовское взморье, делая это в среднем раз в несколько месяцев. В то же время на озёра или реки респонденты в среднем отправлялись три раза в месяц, а на прогулки или пробежки – 11 раз в месяц.

Театры, музеи и концерты посещают 85% респондентов, это они делают в среднем раз в месяц.

74% респондентов заявили, что проводят досуг, работая в своём саду или огороде. Такой деятельностью они занимаются в среднем 11 раз в месяц.

В деревенской усадьбе в среднем пять раз в месяц бывают 64% участников опроса.

Репрезентативный опрос жителей, в котором участвовали 1 600 человек в возрасте от 16 до 65 лет, был проведён предприятием Nielsen при подготовке Общего плана территории Литвы по заказу Министерства окружающей среды и партнёров.