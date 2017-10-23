Это - крупнейшая сумма, на которую жертвовали в ходе ежегодной акции, говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что рекордный размер суммы частично вызван подорожанием пищевых продуктов. По сравнению с прежними годами, больше заплатили за крупы, макароны, муку или растительное масло. Между тем, консервированные овощи и мясо, сахар, печенье или кофе жертвовали более дешевые.

В ходе организованной в 72 городах Литвы акции было собрано более 130 тыс. пожертвований.