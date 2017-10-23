В ходе акции сбора продуктов для неимущих "Продовольственный банк" (Maisto bankas) за последние два дня покупатели в супермаркетах Литвы пожертвовали пищевых продуктов на 421 тыс. евро.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Это - крупнейшая сумма, на которую жертвовали в ходе ежегодной акции, говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что рекордный размер суммы частично вызван подорожанием пищевых продуктов. По сравнению с прежними годами, больше заплатили за крупы, макароны, муку или растительное масло. Между тем, консервированные овощи и мясо, сахар, печенье или кофе жертвовали более дешевые.

В ходе организованной в 72 городах Литвы акции было собрано более 130 тыс. пожертвований.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Рост цен на продукты наблюдается во всей Балтии (2)

Рост цен на продукты в сентябре отмечен не только в...

Общество

Ближайшей ночью в Литве прогнозируют низкую температуру

На этой неделе погода будет быстро меняться. Самым...

У памятников советским военным в Литве появились таблички: "Не соответствует исторической правде" (41)

Самоуправление Биржайского района Литвы по своей...

Ограничивается движение пешеходов у подножья Горы Гедиминаса

Вильнюсская мэрия с субботы ограничит движение...

Жители Литвы пожертвовали почти полмиллиона евро на продукты для неимущих (8)

В ходе акции сбора продуктов для неимущих "Пищевой банк"...

ЕГУ готовится к переезду в государственные помещения в Вильнюсе

Действующий в литовской столице Европейский...

TOP новостей

Trijų Kryžių kalnas Trijų Kryžių kalnas Trijų Kryžių kalnas

Разваливается еще одна гора в Вильнюсе? Разрывы появились на горе Трех крестов (52)

Обильные дожди нанесли вред не только горе Гедиминаса,...

Жители Литвы пожертвовали почти полмиллиона евро на продукты для неимущих (8)

В ходе акции сбора продуктов для неимущих...

Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (69)

По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...

После трагического ДТП - обращение к водителям: помните о правилах (2)

Утром и вечером, когда еще темно, пешеходы находятся в...

Ближайшей ночью в Литве прогнозируют низкую температуру

На этой неделе погода будет быстро меняться. Самым...