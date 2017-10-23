Это - крупнейшая сумма, на которую жертвовали в ходе ежегодной акции, говорится в сообщении.
Организаторы говорят, что рекордный размер суммы частично вызван подорожанием пищевых продуктов. По сравнению с прежними годами, больше заплатили за крупы, макароны, муку или растительное масло. Между тем, консервированные овощи и мясо, сахар, печенье или кофе жертвовали более дешевые.
В ходе организованной в 72 городах Литвы акции было собрано более 130 тыс. пожертвований.
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