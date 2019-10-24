22 октября в интернете появилась петиция с требованиям отправить в отставку министра внутренних дел Литвы Риту Тамашюнене. 24 октября утром петицию подписали больше 32 000 человек.
Rita Tamašunienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Экологическая катастрофа в Алитусе показала, что правительство нисколько не обеспечивает безопасность граждан в случае несчастья, оно неспособно оказать какую-либо реальную помощь, приехав на место происшествия на 6 день катастрофы, представители правительства не ориентировались в ситуации, только мешали работе и не предложили никакой реальной помощи, мало того, оставив мэра города один на один решать проблемы, министр еще упрекнула его в пиаре и заявила, что весь нанесенный жителям и компаниям ущерб должна будет возместить мэрия.

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Также правительство постоянно и явно распространяло дезинформацию, уверяя, что помощь оказывают, технику посылают, воздух не загрязнен, несмотря на то, что на деле все было наоборот, все время мэр и его команда решали проблемы сами. Это непостижимо. Мы живем в стране, где в случае несчастья мы оставлены с ним один на один", – утверждают авторы петиции.

Уже сообщалось, что пожар на складах компании Ekologistika начался в ночь на 16 октября. Горели склады площадью 2000 кв. м, в которых находились старые покрышки. Пожар тушили пожарные-спасатели из Алитуса, Каунаса, Лаздияй, Вильнюса, варены, Мариямполе.

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