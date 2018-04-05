29% участников опроса считают, что после появления детекторов дыма снизится число гибнущих во время пожаров людей, а 27% – что это поможет снизить материальный ущерб.

Эксперты страховой компании BTA утверждают, что огонь наносит больше всего ущерба. Многие жители не понимают, что незамеченная искра в течение нескольких секунд может охватить все жилье. Специалисты отмечают, что люди все еще недооценивают опасность пожара.

"Нескончаемым потоком идут новости о пожарах в домах, квартирах, о смерти людей во время пожаров, жертвы пожаров лишаются крова, всего имущества, документов. В марте в Каунасе во время пожара в доме погибли двое детей", – сказала представитель BTA Даля Страздене.

По ее словам, детекторы дыма - простое, универсальное и эффективное средство превенции пожара.

"Нередко пожар начинается по неконтролируемым причинам: проблемы с проводкой, разряд молнии. Но и элементарные бытовые ситуации могут представлять опасность. К примеру, забыли еду на плите, детектор сразу же зафиксирует дым", – заметила Страздене.

В пользу детекторов дыма особенно верят жители небольших городов и населенных пунктов. Целых 47% жителей в этих небольших населенных пунктах считают, что детекторы помогут спасти жизни людей, а 44% – что это поможет снизить наносимый огнем материальный ущерб. В крупных городах таких людей соответственно 38 и 39%.

Специалисты заметили, что мало купить детектор, надо его правильно использовать.

"Важно знать, что их нельзя размещать прямо над плитой, печкой – их размещают как можно ближе к центру потолка, лучше всего устанавливать их в каждой комнате. Важно своевременно менять батарейки", – подчеркнула Страздене.

Опрос по заказу BTA компания Spinter tyrimai провела 19-27 февраля 2018 года.