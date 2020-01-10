В последнее время в Литве росло как число работающих, так и средняя зарплата, однако как прекрасное свое финансовое положение оценили лишь четверть опрошенных респондентов.
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Почти столько же респондентов считают свое финансовое положение плохим или очень плохим, а немногим более половины опрошенных – средним, свидетельствует исследование.

По данным заказавшей опрос компании управления активами INVL Asset Management, сходные пропорции сохранялись и в прогнозах финансового положения на 2020 год.

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"Общее настроение Литвы – живем средне. Если посмотреть на тех, кто сказал, что их финансовое положение хорошее или прекрасное, то это были люди в возрасте 26-45 лет с более высоким образованием и более высокими доходами", – заявила на пресс-конференции в четверг глава подразделения розничных продаж и пенсионных фондов INVL Asset Management Даля Колмацуй.

По данным опроса, 49% жителей в этом году не ожидают изменения финансового положения, а четверть опрошенных считают, что ситуация точно или скорее всего улучшиться, четверть же придерживается противоположного мнения об ухудшении ситуации. Улучшения ожидают респонденты в возрасте 18-45 лет, с более высоким образованием, больше зарабатывающие и жители крупных городов.

В опросе, проведенном в декабре прошлого года компанией Spinter tyrimai, приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 до 75 лет по всей Литве.

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