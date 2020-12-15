В воскресенье правительство Литвы приняло решение о закрытии всех магазинов, за исключением магазинов продовольственных товаров. С самого утра у клайпедского Akropolis образовались заторы, в очередях стояли люди.

По словам главы Клайпедского департамента Национального центра общественного здравоохранения Раймундаса Григалюнаса, очень жаль, что люди несознательные и, несмотря на опасность, рвутся в магазины перед их закрытием. Он заверил, что у их департамента нет такого количества сотрудников, которые могли бы контролировать соблюдение правил.

"Этим должна заниматься полиция", – считает Григалюнас.

Пресс-секретарь ГКП Клайпедского округа Андромеда Грауслене сказала, что полиция не проверяет, соблюдают ли жители правила в магазинах.

"Полиция патрулирует в общественных местах, бывает и в ТЦ, наблюдает, соблюдают ли жители действующие правила. ТЦ сами должны обеспечить соблюдение постановлений правительства", – сказала Грауслене.

Она сказала, что это специалисты НЦОЗ должны проверять, соблюдают ли правило 10 кв. м на одного покупателя. Григалюнаса такая позиция удивила.

"Вопрос обеспечения безопасности - дело самих ТЦ", – сказал он. Однако Григалюнас заметил, что в таком ТЦ, как Akropolis очень сложно сосчитать посетителей.

"Можно сосчитать людей в отдельном магазине, но невозможно в коридорах между ними. Главное, чтобы люди не толпились в одном месте", – сказал он, заметив, что самим людям не хватает сознательности.

Журналисты сами убедились в том, что охрана клайпедского Akropolis не регулировала поток покупателей. Очереди стояли около банкоматов и банковских отделений. Огромная очередь стояла и около отделения "Литовской почты", между людьми не было положенных двух метров.

В магазине Maximа работает много касс, поэтому очередей не было. Пресс-секретарь Akropolis Эрнеста Каралене сказала, что руководство ТЦ заседает, чтобы решить проблему, поэтому комментарий появится позже.

По словам представителя Akropolis Group Доминикаса Мертинаса, вероятно, в понедельник-вторник в ТЦ будет больше людей, чем в обычные дни.

"Мы призываем покупателей проявить сознательность и приезжать во вторник в ТЦ, только в случае острой необходимости, запланировав покупки заранее. Мы следим за потоками как около, так и в ТЦ", – сказал он.

Представитель клайпедской компании Molas Виргиния Ануже сказала, что работа в эти дни организована так, как и в течение всей последней недели - соблюдаются все требования. На стоянке ограничена парковка, следят за потоком посетителей.