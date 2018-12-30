Клайпеда

Например, клайпедская гостиница Navalis за несколько дней до нового года еще могла предложить небольшое количество свободных номеров. Администрация гостиницы информировала, что цена номера в Новогоднюю ночь колеблется от 120 евро (стандартная комната) до 250 евро (апартаменты). Гостям также предлагают праздничный ужин, его цена - еще 75 евро. В новогоднюю ночь в гостинице состоится концерт и дегустационный ужин после него.

В клайпедской гостинице Radisson Blu Hotel двухместный номер в новогоднюю ночь стоит 102-132 евро (за пять дней до праздника оставались 4 номера). Праздничный ужин стоит 120 евро с человека (в цену входит праздничная вечеринка до 3 ч. утра и один бокал шампанского).

Бирштонас

В санатории Eglė номер с завтраком обойдется в 140 евро. Будет и праздничный вечер - концерт группы Dreams, состоится ужин. Затем можно будет посмотреть и фейерверки. Стоимость вечера на одного человека - 125 евро.

Друскининкай

В санатории Eglė двухместный номер обойдется в 100 евро. Стоимость вечера на одного человека - 125 евро.

Нида

За 3 дня до Нового года в гостинице Harmony Park в Ниде свободных мест уже не было. В гостинице Litorina свободные комнаты еще были (цена двухместного номера - 80 евро).

Паланга

В Паланге за несколько дней до Нового года в 5-звездочной гостинице Palanga Spa Luxury свободных мест уже не было. В гостинице Pušų paunksnėje был один двухместный номер за 310 евро. Праздничная программа стоит по 150 евро на человека.

5-звездочная гостиница Vanagupė также в новогоднюю ночь заполнена до отказа. Номер и программа на двоих в этой гостинице стоит 486 евро.