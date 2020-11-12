Согласно прогнозам экспертов, пик заболеваемости ожидается через 7-14 дней.

Сейчас в больницах с COVID-19 находятся 907 человек, в реанимации 83, кислородную терапию получают 484, искусственную вентиляцию легких - 51.

Глава Вильнюсского департамента Дайва Размувене обратила внимание на то, что в ноябре выросла смертность от коронавируса. Средний возраст скончавшихся составляет 77,8 лет. Всего зарегистрированы 244 смерти. За 11 дней ноября зарегистрированы 78 смертей.

Эпидемиолог сказала, что в ноябре фиксируют рост заболеваемости среди пожилых людей.

"Можно смело сказать, что мы не сдали экзамен в долгие выходные, не выполнили рекомендации", – сказала она.

Кроме того, за 11 дней в ноябре заболели 963 медработника. В их числе медсестры, их помощники, врачи (за весь октябрь заболели 724 медработника).

Глава Минздрава передал жителям просьбу врачей ковидных больных.

"Просьба связана с с тем, что ковидные больницы заполнены, поэтому больных в более легком состоянии направляют в другие подготовленные для этого больницы. От имени врачей я хотел бы попросить пациентов проявить сознательность, несмотря на неудобство переезда в другую больницу. Всем, видимо, хочется лечиться в центральных больницах, но они предназначены для пациентов, которым требуется особая помощь", – сказал Верига.

На вопрос, какова ситуация в основных больницах, Верига сказал: "Ситуация остается напряженной. Их ресурсы очень ограничены, поэтому пациентов и размещают в других больницах. Постоянно ведутся консультации. Но в целом, ситуация остается напряженной, поэтому те, кому нужна простая помощь не должны возмущаться, если их перевозят в небольшие больницы, им будет предоставлена необходимая помощь".

В среду глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис сказал, что в ближайшее время в Антакальнисской клинической больнице для пациентов с ковидом откроют второй корпус, а если количество больных будет расти, планируют установить временную больницу рядом с выставочным центром Litexpo.

"Я неоднократно повторял, что мало найти помещение и поставить в нем койки, сложнее всего найти персонал. (...) Врачей за один день никто не обучит. Еще один вызов - инфраструктура, доставка кислорода. Стены не лечат, лечат врачи. Несмотря на благие намерения, муниципалитету будет сложно реализовать эту идею", – сказал министр.