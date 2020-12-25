"Всего не пропустили 3444 транспортных средства", – сказал в пятницу пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.
По его словам, всего с середины прошлой недели полиция не пропустила больше 20 000 машин.
За несоблюдение правил карантина полиция составила 83 протокола, 8 – за нарушение режима движения между муниципалитетами.
По словам Матониса, больше всего составили протоколов за контакты между членами разных домашних хозяйств.
С целью обуздания пандемии коронавируса до 3 января в Литве запрещено движение между муниципалитетами. Полиция устраивает массовые проверки в выходные и праздничные дни. Стражи порядка призывают жителей возить с собой документы, доказывающие право на проезд.
Люди могут ехать на работу, к врачам и на похороны. В одном автомобиле могут находиться два человека или члены одного домашнего хозяйства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва лидирует в Европе по количеству больных коронавирусом (10)
Литва по количеству больных коронавирусом за...
Жители Литвы не остановились и в Сочельник: полиция вернула почти 3500 автомобилей (23)
В Сочельник полиция не пропустила через блокпосты...
В новом списке пораженных стран – три европейские страны
В пятницу в Литве обновили список пораженных стран, в...
Работавшая в праздничный день женщина возмущена: в город ее впустили, а на выезде оштрафовали
В этом году Рождество в Литве иное. Между...
Жители Литвы больше других в ЕС тратят на еду и на транспорт (177)
По данным "Евростата", жители Литвы больше других...