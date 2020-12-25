aA
В Сочельник полиция не пропустила через блокпосты между муниципалитетами почти 3500 автомобилей.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Всего не пропустили 3444 транспортных средства", – сказал в пятницу пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.

По его словам, всего с середины прошлой недели полиция не пропустила больше 20 000 машин.

За несоблюдение правил карантина полиция составила 83 протокола, 8 – за нарушение режима движения между муниципалитетами.

Статьи по теме:
Жители Литвы злостно нарушают правила: в среду полиция не пропустила почти 2900 машин  (19)
История Ширинскене не закончилась: депутата ждет штраф, она намерена обращаться в суд  (46)

По словам Матониса, больше всего составили протоколов за контакты между членами разных домашних хозяйств.

С целью обуздания пандемии коронавируса до 3 января в Литве запрещено движение между муниципалитетами. Полиция устраивает массовые проверки в выходные и праздничные дни. Стражи порядка призывают жителей возить с собой документы, доказывающие право на проезд.

Люди могут ехать на работу, к врачам и на похороны. В одном автомобиле могут находиться два человека или члены одного домашнего хозяйства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Паланга закрыта со среды вплоть до Нового года (5)

Людей, которые едут отдыхать в Палангу , блокпосты...

На взморье ограничения не обошлись без курьезов: водитель так спешил показать документы, что заработал штраф (21)

С пятницы по всей Литве появились блокпосты. Несмотря...

В Литве ограничено перемещение, жителей за попытку обмануть стражей порядка ждут большие штрафы (138)

В Литве ограничено перемещение жителей между...

За первые дни ограничений полиция в Литве развернула назад больше 600 автомобилей (13)

За первые три дня ограничений полиция в Литве...

В Литве за последние сутки установили 2691 новый случай коронавируса (22)

В Литве за последние сутки установили 2691 новый случай...

TOP новостей

Литва лидирует в Европе по количеству больных коронавирусом (10)

Литва по количеству больных коронавирусом за...

Жители Литвы не остановились и в Сочельник: полиция вернула почти 3500 автомобилей (23)

В Сочельник полиция не пропустила через блокпосты...

В новом списке пораженных стран – три европейские страны

В пятницу в Литве обновили список пораженных стран, в...

Работавшая в праздничный день женщина возмущена: в город ее впустили, а на выезде оштрафовали

В этом году Рождество в Литве иное. Между...

Жители Литвы больше других в ЕС тратят на еду и на транспорт (177)

По данным "Евростата", жители Литвы больше других...