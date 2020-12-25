"Всего не пропустили 3444 транспортных средства", – сказал в пятницу пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.

По его словам, всего с середины прошлой недели полиция не пропустила больше 20 000 машин.

За несоблюдение правил карантина полиция составила 83 протокола, 8 – за нарушение режима движения между муниципалитетами.

По словам Матониса, больше всего составили протоколов за контакты между членами разных домашних хозяйств.

С целью обуздания пандемии коронавируса до 3 января в Литве запрещено движение между муниципалитетами. Полиция устраивает массовые проверки в выходные и праздничные дни. Стражи порядка призывают жителей возить с собой документы, доказывающие право на проезд.

Люди могут ехать на работу, к врачам и на похороны. В одном автомобиле могут находиться два человека или члены одного домашнего хозяйства.