Опрос был проведен Baltijos tyrimai 20 ноября–4 декабря. Его данные показали, что 76% жителей Литвы считают, что литовские предприниматели влияют на работу политиков. С этим не согласны 8%, а не знают, что ответить на этот вопрос 16%. С этим утверждением в корне не согласны 2% респонденты.
"Люди среднего и старшего возраста с большим достатком чаще всего утверждали, что бизнес влияет на партии. Реже таким мнением делилась молодежь и сельские жители. Интересно и то, что жители, относившие себя к приверженцам правых взглядов, и те, кто работает в госсекторе, чаще соглашались с тем, что бизнес влияет на партии", – цитируются в сообщении слова директора Baltijos tyrimai Раса Алишаускене.
Мнения по этому вопросу чаще всего не было у безработных (22%) и людей, не указавших свои политические взгляды (28%).
Самой коррумпированной партией жители считают Партию труда (22% участников опроса) и Движение либералов (16%). По 7% считают, что самые коррумпированные – соцдемы и консерваторы.
Самыми некоррумпированными считают Литовскую партию зеленых (0,2%), Литовскую центристскую партию (0,3%) и Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей (1%).
11% участников опроса считают, что коррумпированные все политические партии Литвы, а 0,1% сказали, что нет ни одной коррумпированной партии.
30% участников опроса не могли ответить на этот вопрос.
Baltijos tyrimai провела опрос 20 ноября-4 декабря 2017 года. В нем участвовали 1008 респондентов.
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