Именно эта тройка уже какое-то время лидирует и в опросах, которые по заказу портала DELFI проводила компания Spinter tyrimai.

Социолог Владас Гайдис сказал, что в Литву вернулась фиеста выборов – о выборах президента начали говорить за два года до них. Между тем политолог Раймундас Лопата заметил, что пока все это лишь спекуляции – ни один из трех фаворитов не сказал, что будет участвовать в выборах.

Обычно во время опроса респондентов просят выбрать фамилии из списка. Однако Vilmorus попросил участников опроса произвольно назвать подходящего кандидата на пост президента. Всего люди упомянули 47 человек.

На первом месте оказался экономист Гитанас Науседа – его упомянули 20% участников опроса. Фамилию премьер-министра Сквернялиса назвали 15,6% респондентов, а мэра Каунаса Матийошайтиса – 15,2%.

Далее идет бывший посол Евросоюза в Москве Вигаудас Ушацкас (8%), депутат Ингрида Шимоните (7,1%), европарламентарий Вилия Блинкявичюте (6,3%), депутаты Жигимантас Павилёнис (4,4%) и Наглис Путейкис (2,2%).

"Первая тройка утвердилась, Науседа лидировал и в декабре, Сквернялис на втором месте, Матийошайтис – на третьем. За это время рейтинг Науседы вырос с 14,4% до 20%. Надо заметить, что СМИ об этой троице и говорят", – заметил Гайдис.

Компания Vilmorus провела опрос о возможных кандидатах на выборах президента уже в третий раз. Такие опросы уже проводились в сентябре и декабре. По инициативе компании Vilmorus 9-18 февраля опросили 1002 респондентов.

Гайдис заметил, что реальных кандидатов пока нет, партии молчат, а вся инициатива идет снизу – это опросы общественного мнения. Общество упоминает то, что чаще всего видит и слышит в СМИ.

Социолог заметил, что Науседу больше поддерживают образованные, богатые горожане, "успешная Литва", она не думает об эмиграции. Его поддерживает электорат консерваторов и либералов.

За Сквернялиса чаще свой голос отдают жители районных центров и деревень, электорат "крестьян". А вот электорат Матийошайтиса определить непросто – он немного импонирует одним, немного – другим. По словам Гайдиса, иногда отсутствие яркой особенности может стать минусом, но, к примеру, во втором туре для кандидатов это плюс.

Однако он заметил, что тут нет конфронтации, несмотря на то, что прежде в выборах участвовали антиподы – например Альгирдас Бразаускас и Витаутас Ландсбергис.

По словам социолога, возможным кандидатам, которые находятся за пределами этой тройки, пора дать о себе знать, чтобы закрепиться, добиться большей известности, чтобы люди стали думать о них как о возможных кандидатах.

Гайдис заметил, что единственный минус Науседы на данный момент - это то, что он из банковской системы. Однако он заметил, что сейчас рейтинги банков неплохие, а черный период, когда обанкротились два банка, уже в прошлом.

Социолог обратил внимание на то, что это всего лишь опрос общественного мнения. Кандидатам нужна поддержка со стороны партий, а поддержка консерваторов, скорее всего потребуется и Науседе, и Шимоните, и Ушацкасу, и Павилёнису. Поддержку партия, вероятно, окажет лишь одному из них.

"Как мы видим, все три кандидата - не партийные, понятно, что люди хотят видеть на посту президента непартийного человека. Кto из них будет наилучшим вариантом, будет видно по тому, кто станет кандидатом, я не уверена, что все трое станут реальными кандидатами", – сказала консультант в сфере стратегической коммуникации Орияна Машале.

Политолог Лопата иронизирует, говорит, что это глупый вопрос.

"Ни один из них не сказал, что будет участвовать в выборах, как же можно обсуждать их шансы, если они не заявили о своем выборе", – сказал он. По его словам, все подобные дискуссии - всего лишь спекуляции.