Опрос, проведенный 17-28 октября, показал, что жители выступают не за всеобщий налог, а за налог с определенной стоимости имущества.

За всеобщий налог высказались всего 11,1%, а за налог, который зависит от стоимости имущества – 61,5% респондентов. Интересно, что налог от стоимости имущества больше всего одобряют мужчины, люди старшего возраста - от 46 и старше, жители крупных городов. 27,4% респондентов не ответили на вопрос или не знали, как ответить.



Во время опроса у жителей спрашивали,какая модель налога для них наиболее приемлемая. 35,2% выступили за разные тарифы в зависимости от стоимости недвижимости. За такую модель чаще выступали мужчины 26-55 лет, люди с высшим образованием.

19% сказали, что лучше всего ввести фиксированную плату в размере 50 евро в год. Этот вариант чаще одобряли менее состоятельные люди со средним образованием. Еще 13,2% высказались за налог в размере 1 евро за 1 кв. м, а 2,7% за фиксированный годовой налог в размере 100 евро. Свое мнение не высказали 29,9% участников опроса.

Что касается тарифа, зависящего от стоимости имущества, то глава компании Spinter tyrimai Игнас Зокас заметил, что выбирающие этот вариант жители выступают за социальную справедливость.

"У богатого больше не квадратных метров, у него более дорогое имущество, он автоматически платит больше налогов.

Ведь недвижимость может быть в разных местах, скажем в районе, где сама недвижимость недорогая, а может быть в центре Вильнюса или в Паланге у моря, там и стоимость его будет другая.

Это здоровое желание обложить недвижимость налогами в зависимости от ее стоимости", – сказал Зокас.

Большая часть участников опроса сказала, что знает, какова стоимость их имущества. Примерно 46,8% предполагали, сколько стоит их имущество, точно знали – 15,7%, не знали – 27,7%, еще у 9,8% не было никакого имущества.



Сейчас правящие рассматривают вариант закона, согласно которому налогами облагалось бы имущество дороже 150 000 евро (раньше предлагалось 100 000 евро), однако экономист института Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Индре Гените-Пикчене считает, что этот налог вообще не имеет значения.

"Налог на недвижимость - целевой налог, он планируется с конкретной целью инвестиций в инфраструктуру, улучшение дорог и инфраструктуры вокруг домов, а в Литве цель налога - дополнительные средства в бюджет", – сказала она.

Гените-Пикчене заметила, что такой налог, наверное, шаг в сторону всеобщего налога. Она считает, что для литовских хозяйств это было бы болезненным.

Глава Real data Арнольдас Антанавичюс, сказал, что именно всеобщий налог - это выражение социальной справедливости.