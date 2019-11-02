На компенсацию могут претендовать водители, которые ездят на загрязняющем окружающую среду автомобиле и решают отдать его на свалку. За полученную компенсацию они должны купить автомобиль, выбросы CO2 которого не превышают 130 г/км, этот автомобиль должен быть в первый раз зарегистрирован в Евросоюзе после 1 января 2013 года. Это должен быть автомобиль на бензине, газе этаноле или электромобиль.
Правительство Литвы в апреле утвердило Национальный план по снижению уровня загрязнения. Согласно плану, на компенсации до 2021 года выделят 30 млн. евро.
Парламент Литвы в октябре этого года отклонил предложение Министерства охраны окружающей среды Литвы ввести налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей. Правящие обещают усовершенствовать этот проект.
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