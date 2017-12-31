Жители Литвы по уровню счастья в семье находятся почти на самом последнем месте в рейтинге других жителей Евросоюза, таковы данные Eurobarometr.
Jauna šeima
© Shutterstock

Опрос был проведен минувшей осенью. Своей семейной жизнью в Литве довольны 79% респондентов. Меньше, чем в Литве довольных семейной жизнью в Болгарии (74%). В среднем в ЕС 91% респондентов доволен своей семейной жизнью.

Самые счастливые в этом отношении жители Дании (99%), жители Ирландии и Мальты (по 97%). Жители Литвы меньше других довольны своей семейной жизнью (всего 75%).

Опрос жителей Литвы был проведен в конце сентября – начале октября компанией TNS LT. В нем участвовали 1003 респондента.

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