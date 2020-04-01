Жители Литвы массово отзывают поездки, но деньги им туроператоры не возвращают

Государственная служба по защите прав потребителей получает заявки граждан, связанные с конфликтом между ними и туроператорами, не возвращающими деньги за отозванные поездки. На данный момент уже поступило около 200 таких заявок.

Директор Литовской ассоциации туризма Милда Плепите-Райнене сказала, что пока нет достаточного регулирования в связи с возвращением средств, действующий механизм к такой ситуации не подготовлен.

Марюс рассказал журналистам, что лето прошлого года семья купила у компании Novaturas поездку в Таиланд. Поскольку тур был куплен заранее, удалось подобрать гостиницу по подходящей цене.

"Поездку долго планировали", – сказал Марюс. 13 марта семья должна была лететь в Таиланд, но отказалась из-за нестабильной обстановки в мире и пандемии, связанной с коронавирусом.

Марюс связался с представителем Novaturas агентством Sofa Travel, его уверяли, что никакой опасности нет, и они могут лететь в Таиланд, если они откажутся, то деньги им не вернут. Часть денег за поездку Марюс заплатил из своего кармана, а другую часть брал в кредит.

"Сейчас мы должны банку за несостоявшуюся поездку. Хотя менеджер уверяла нас, что мы - единственные, кто не полетел", – рассказал собеседник.

Напомним, что 12 марта глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига призвал жителей не покидать территорию страны. Такие же рекомендации давал и МИД. С 16 марта в Литве ввели карантин, выезд их страны был запрещен.

Марюс указал, что они написали в Novaturas заявку на возвращение денег. Он сказал, что представитель Sofos Travel сказала им, что не может поменять поездку на другую страну.

"Мало того, нас обманули, сказав, что поездка безопасна, сейчас нам не хотят возвращать деньги", - сказал Марюс.

Еще один клиент Novaturas Лауринас информировал редакцию, что ему отказываются вернуть деньги за несостоявшуюся поездку на Тенерифе. Она должна была состояться 20 марта. Вместо денег ему предложили поменять билеты. В данном случае речь идет о 2000 евро. Это большие деньги.

"Я думаю, это нечестно, поскольку они пытаются решать свои проблемы за счет других", – сказал Лауринас. Он сказал, что жилье через турагенство не бронировал, поэтому эти деньги ему вернули.

Представитель Novaturas Довиле Запкуте сказала, что коронавирус расстроил планы многих путешественников, в связи с чем туроператор приносит им свои соболезнования.

"МИД 12 марта рекомендовал жителям не уезжать за границу, мы сразу же остановили заказные рейсы. Экзотические поездки заказываем не мы, в данном случае это была Turkish Airlines, поэтому 13 марта в Бангкок вылетели 12 литовцев.

Поскольку ситуация стала неблагоприятной, всех их мы доставили назад в Литву. Последний клиент вернулся 22 марта", – сказано в комментарии компании.

Запкуте заверила, что всем, кто планировал отпуск с 12 марта компания бесплатно меняет билеты на более поздний срок. Такой вариант был предложен и Мантасу.

"Он может не только поменять дату поездки, но и выбрать другой вариант – Вьетнам, Бали или оставить Таиланд. Человек не должен принимать решение сейчас – выбор можно сделать до конца мая", – сказала Запкуте.

По словам представителя Tez Tour Инги Аукштуолите, обычно в нормальных условиях деньги клиентам возвращают в течение 14 дней, но в данном случае полеты отменили решением правительства, а те по воле туроператоров.

"При таких обстоятельствах предложение о смене поездки не может оцениваться как изменение условий по инициативе компании, поэтому клиент не может требовать возвращения денег", – сказала она.

"Когда отзывают турпоездку, мы рекомендуем клиентам обращаться в компанию и искать возможность отложить поездку, поменять ее направление или принять иной вариант компенсации", – сказала представитель ГЦЗПП Наталия Ярмулкович.

Если альтернативу найти не удалось, тогда рекомендуется подать заявку о расторжении договора и возвращении денег.

Директор Литовской ассоциации туризма Милда Плепите-Райнене сказала, что пока нет достаточного регулирования в связи с возвращением средств, действующий механизм к такой ситуации не подготовлен. Поэтому все ответы появятся после карантина.

Между тем, по данным ELTA, правительство Литвы на заседании в среду одобрило инициативу о выдаче потребителям вместо денег за несостоявшиеся поездки купонов на такую же сумму.

Министерство экономики и инноваций указало, что введение купонов поможет решить вопрос неплатежеспособности и банкротств туроператоров.

Такое предложение еще должен одобрить парламент Литвы.