Предпраздничный караван из Литвы направляется в сторону Латвии. Так можно назвать множество машин, едущих из Литвы в сторону алкогольного магазина на границе Латвии, пишет Naujienos.lt.
Vyksta apsipirkti į Latviją, Šiaurės Rytų nuotr.
© naujienos.lt

Так жители Литвы готовятся к встрече Нового года у себя дома, где власти налоговыми изменениями хотят снизить потребление алкоголя.

В Латвии алкогольный магазин находится на территории бывшего КПП, от него до литовской границы всего несколько сот метров.

29 декабря, после 13 ч. на стоянке перед магазином стояли в основном машины с литовскими номерами.

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Их водители и пассажиры загружали в салоны и багажники ящики и упаковки с алкоголем. все покупатели говорили по-литовски и уверяли, что пользуются случаем купить более дешевый алкоголь.

Игристое вино в Латвии почти наполовину дешевле, чем в Литве. Жители Литвы покупали не только алкоголь зарубежных производителей, но и латвийский крепкий алкоголь - например, пиво в 2-литровых "сосках".

Торговцы рассказали, что в Литве это пиво разливают в литровую тару и перепродают в деревнях.

Продавщица магазина, которая говорит по-литовски, рассказали, что жители Литвы покупают большое количество крепкого алкоголя и везут его своим соотечественникам в Норвегию. В Англию такие крепкие напитки не везут.

Большой очереди в магазине не было, однако поток покупателей был непрекращающимся. Редкие покупатели брали по 2-4 бутылки алкоголя. Один из покупателей рассказал, что возвращается домой, он работал в Латвии, и не в первый раз останавливается здесь, чтобы купить алкоголь себе и знакомым.

В машину с зеленым кленовым листком грузили алкоголь совсем молодые юноши и девушки.

Похоже, латвийский бюджет пополнят оставленные в этом магазине литовцами деньги.

Охрана магазина не разрешила фотографировать в магазине и у его дверей. От фотографа охрана закрыла и находившихся во дворе клиентов.

"Сумасшедшие вы все там в Литве, если столько пьете", – сказал по-русски местный мужчина, увидев, какое количество алкоголя покупатели из Литвы грузят в свои автомобили.

"Мы не только себе покупаем, но и друзьям, родителям", – пояснил этому мужчине один из жителей Литвы.

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