Жители Литвы купили немало масок и антисептика

Это количество практически равняется тому количеству, которое Минздрав Литвы закупил и доставил врачам.

По последним данным, в больницы доставлено 3,7 млн. масок, 7,7 млн. перчаток. По данным Службы госзакупок, всего для покупки средств для борьбы с COVID-19 были составлены договоры на сумму 81,556 млн. евро.

Как известно, в постановлении правительства указано, что маски жители Литвы старше 6 лет должны носить на рынках, в магазинах, на остановках, в общественном транспорте, на мероприятиях, во время экскурсий, а также в закрытых общественных пространствах. Их можно снимать в кафе и ресторанах во время принятия пищи. В остальных случаях маски носить рекомендуют.

Delfi интересовался у 5 торговых сетей и 5 сетей аптек, сколько средств жители потратили на маски и антисептик. На вопрос ответили не все - одни не указали суммы, другие заметили, что не предоставляют информацию об отдельных товарах.

Гендиректор Nemuno vaistinė, которой принадлежит сеть Camelia, Аушра Будрикене сказала, что с начала карантина было продано почти 100 000 единиц антисептика. "Средняя его стоимость 1,6 евро, – прибавила она. – Мы также продали около 2 млн. масок (стоимость 1 в среднем 0,5 евро). Все средства мы продавали по себестоимости".

Получается, что клиенты Camelia потратили на антисептик 160 000 евро, а на маски – 1 млн. евро.

Представитель Limedika, которой принадлежат аптеки сетей Gintarinės vaistinė и Norfos vaistinė, Ирена Тевелене сказала, что за время карантина было продано 250 000 многоразовых масок, в основном это была продукция компании Utenos trikotažas, которую продавали по себестоимости плюс НДС (2,41 евро).

По словам Тевелене было продано и 250 000 одноразовых масок, 20 000 л антисептика и одноразовые перчатки на сумму 1,28 млн. евро.

Представитель сети Benu Миндаугас Урба сказал, что за время карантина клиенты сети купили 500 000 разных масок: одноразовых, многоразовых, респираторов. Кроме того, было продано 40 000 единиц антисептика. Он заметил, что это не окончательные данные, поскольку жители все еще покупают средства защиты.

Глава компании Euroapotheca, которой принадлежат аптеки Eurovaistinė, Лаура Бельске сказала, что в аптеках из сети было продано 2,5 млн. масок, 4000 респираторов, 700 000 пар одноразовых перчаток. Кроме того, для своих нужд и для покупателей было доставлено 16 тонн антисептика.

Представители магазинов Rimi, Norfа и Lidl данные не представили.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что с начала карантина до 13 мая клиенты купили 291 000 единиц антисептика (разная тара - от 50 мл по 1,99 евро до 5 л за 19,99 евро). Кроме того, в магазинах сети продали 113 000 упаковок масок (по 50 шт).

Пресс-секретарь Iki Индре Балтрушайтене сказала, что в магазинах этой сети было продано 24 500 многоразовых масок, 4389 пачек одноразовых масок (по 50 шт.), 6968 масок KN95, 26 400 пачек одноразовых перчаток (10–100 шт.).