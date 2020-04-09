Жители Литвы, которые на выходные отправятся в усадьбы, должны взять с собой документы на недвижимость

Она подчеркнула, что должностные лица не будут прибегать к жестким мерам или ограничениям, если у людей не будет таких документов, однако предоставляемая им информация будет фиксироваться и может быть проверена в течение предстоящих двух лет.
"Полиция будет фиксировать и, если у вас не с собой документа, его фотографии в телефоне или хотя бы справки из Реестрового центра, или фотографии самого реестрового дела, где видно, что эта собственность принадлежит вам, или полученная вами по наследству (при наличии свидетельства о смерти), несомненно, не будет так, что полицейский будет задерживать вас в этом городе, если у вас будут важные причины выехать", – сказала министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.
"Но следует учитывать, что есть два года на то, чтобы информация была проверена, и это время оставляется полиции. По закону установлен двухлетний период для проверки правдивости информации и принятия мер воздействия", – добавила она.
В среду правительство Литвы запретило жителям в пасхальные дни выезжать в другие города. Ограничение вводится на три праздничных дня – с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.
В измененных в среду Кабмином карантинных условиях предусматривается, что ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или если необходимо оказать медицинскую помощь.
Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое самоуправление, где у них есть недвижимое имущество.
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