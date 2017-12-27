По данным опроса, положительное отношение к США высказали 76% жителей Литвы (на 7% меньше, чем осенью 2016 г.), больше жителей с такими настроениями только в Польше (79%).
В целом по ЕС положительно к США относятся 45% жителей, что на 16 проц. пунктов меньше, чем год назад.
Жители Литвы более благоприятно, чем в среднем по ЕС, оценивают и Россию: 39% населения страны (на 1 проц. пункт больше, чем осенью 2016-го), в среднем пор ЕС такого мнения придерживаются 28% жителей. Благоприятнее, чем в Литве, к России относятся в Болгарии (70%), Кипре (69%), Греции (59%), Хорватии и Словакии (по 50%), Словении (49%), Румынии (47%) и в Латвии (46%).
В Литве опрос населения TNS LT проводил в конце сентября - начале октября, тогда было опрошено 1003 жителей.
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