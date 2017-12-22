ИК фильтры будут использованы для усовершенствования оптических приборов, которые использует армия и позволят военным эффективнее выполнять задачи.

За полученную в 2016 г. помощь – больше 200 000 евро – ЛА ппланирует обновить автоматические винтовки M14 (400 штук).

Модернизированного оружия хватит для стрелков Легкой пехотной бригады Aukštaitija и стрелков добровольческих сил.

В этом году на счет армии перевели 175 026,07 евро, из них большая часть (157 224,17 евро) – это деньги жителей, которые они перевели в виде налогов, 17 299,90 евро – помощь юридических лиц, а 502 евро - физических лиц. Пока не принято решение относительно того, на что пойдут эти средства.