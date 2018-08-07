Экономист Департамента макроэкономического анализа ЛБ Лаура Гудаускайте говорит, что люди в стране сейчас не экономят, и даже берут взаймы для крупных покупок.
"Показатель доверия населения Литвы последние несколько лет улучшается и значительно превышает среднесрочный показатель. Всё больше людей заимствуют средства для совершения крупных покупок - нового жилья или автомобиля - и таким образом берут на себя долгосрочные финансовые обязательства. Короче говоря, мы перестаём экономить только тогда, когда откладывать деньги проще всего", - цитируются в пресс-релизе слова Л.Гудаускайте.
Согласно последним данным Евростата, уровень экономии домохозяйств Литвы составляет минус 0,5% доходов. В Латвии он достигает 2,7% доходов, в Эстонии - 11,3%. Средний показатель по ЕС составило 10,8% дохода. Экономия людей рассчитывается по их доходам за вычетом затрат.
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