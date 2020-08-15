"Это повторяется каждые выходные. Мест для парковки не хватает. Приезжает столько людей, что нет свободных мест. Мы зафиксировали нарушение, а штраф назначит Служба общественного порядка", – пояснили контролеры.

По данным Booking.com, в пятницу семье из 4 человек найти место ночлега в Паланге практически невозможно. Все гостиницы переполнены, частные арендодатели также не могут ничего предложить. С субботы заняты 97% номеров в гостиницах.

Семье из 4 человек предлагают один вариант за 473 евро в 5-звездочной гостинице на ул. Витауто.

Не удивительно, что люди едут к морю. Синоптики прогнозируют хорошую погоду. В солнечные выходные на теплом море пляжи уже полны людей.

Люди даже не задумываются об опасности пребывания на переполненных пляжах. Эпидемиологи призывают людей надевать маски даже на пляжах. В пятницу ни одного отдыхающего в маске на пляже не было.