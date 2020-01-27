Жители Литвы дорого платят за частные детские сады, а каковы зарплаты у их работников?

Самая небольшая зарплата - 518 евро – у работников детсада Abadelė. Родители платят за детский сад 363 евро в месяц (с компенсацией в 100 евро).

Самая большая зарплата – в самом дорогом вильнюсском детском саду. В международном The British School of Vilnius средняя зарплата воспитателя "на бумаге" – 2870 евро. Родители платят за детский сад 650-1350 евро в месяц.

Средняя зарплата в Вильнюсе сейчас составляет почти 1500 евро. Однако зарплаты воспитателей детских садов экономиста Жигимантаса Маурихаса не удивляют. Он считает, что на зарплаты воспитателей частных садов влияют зарплаты в государственных дошкольных заведениях. Как известно, там зарплаты небольшие.

Зарплаты в детском саду Katino dienelė за ноябрь 2019 года в среднем составляли 779,34 евро "на бумаге". Родители платят за детсад 450 евро (с компенсацией в 100 евро).

Средняя зарплата 518 евро – у работников детсада Abadelė. Родители платят за детский сад 363 евро в месяц (с компенсацией в 100 евро).

Работники детских садов Vaikystės sodas в среднем получают 827,81 евро "на бумаге". Родители платят 675 евро в месяц.

В детском саду Baltų šalelė (ПУ Sarmatika) средняя зарплата составляет 764,10 евро "на бумаге". Родители платят 418 евро в месяц.

В детских садах Mini darželiai (ЗАО MD LT) средняя зарплата – 818,44 евро. Родители платят 316 евро в месяц (без компенсации).

В детском саду Nykštukėliai средняя зарплата 762,14 евро "на бумаге". Родители платят 396 евро в месяц.

В детском саду Mylimukų darželis средняя зарплата 895,08 евро "на бумаге". Родители платят 409 евро в месяц.

В детском саду Mažųjų valdos средняя зарплата 795,32 евро "на бумаге". Плата составляет 705 евро в месяц.

В детском саду The British School of Vilnius средняя зарплата воспитателя "на бумаге" – 2870 евро. Родители платят за детский сад 650-1350 евро в месяц.

Экономист Жигимантас Маурицас сказал DELFI, что зарплаты могли бы быть и выше.

"Зарплата зависит от спроса и предложения на рынке, – сказал он. – Если в государственном секторе зарплата еще ниже или условия и перспективы карьеры хуже, то люди выбирают там, где лучше".

По его словам, если ситуация в госсекторе изменится, увеличатся и зарплаты в частном секторе. "Появится конкуренция, ведь сейчас в госсекторе есть другие плюсы - больше стабильности, но видно есть минусы, поэтому частный сектор легко находит работников. Видно, условия не очень хорошие, – сказал Маурицас и прибавил, что чаще работники выбирают не хорошую работу, а хорошие условия. – Зарплата - не единственное, что мотивирует".

Экономист заметил, что если учитывать, какую прибыль дают частные детские сады, ситуация с зарплатами могла бы быть иной. "Прибыль большая, поэтому компании, опираясь на добрую практику, могли бы сформировать системы зарплат так, чтобы за хорошие достижения часть прибыли отдавать работникам. Немало компаний так поступает и в Литве и заграницей", – сказал экономист.

По сравнению со средней зарплатой в Вильнюсе, зарплаты воспитателей частных детских садов небольшие. Однако Маурицас повторил, что на это влияет и государственный сектор.

Он назвал два условия, которые нужны для роста зарплат: "Дальнейшее расширения частных детских садов или значительное повышение зарплат в государственном секторе. Без этого добиться повышения будет сложно".