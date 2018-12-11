Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги

Представитель Соцмина Светлана Кулпина сказала, что с начала 2018 г. на каждого ребенка до 18 лет (или до 21 года, если он учится в общеобразовательной школе) платят 30 евро в месяц. Если родители еще не подали заявку на получение этих денег, им надо поспешить.

За год государство платит на одного ребенка 360 евро.

"Надо как можно скорее подать заявку, конечно, госведомства будут работать и 27 и 29 декабря, но лучше не тянуть с подачей документов", - сказала Кулпина.

Она подчеркнула, что родители, дети которых родились в феврале, марте и другие месяцы этого года, могут не спешить и подать заявки позже, но и они получат деньги не больше чем за 12 месяцев.

"От имени министра мы обратились в мэрии, чтобы как можно шире распространить информацию через СМИ, староства для тех родителей, которые еще не обратились за"детскими" деньгами, иначе они могут их лишиться. Мы хотим, чтобы "детские" деньги получили все дети", - подчеркнула Кулпина.

По данным Соцмина на 29 ноября, всего поступило 403 500 заявок на выплату денег 507 300 детей (это на 4200 детей больше, чем на 21 ноября).

Всего удовлетворили 401 100 заявок на выплату "детских" денег 504 200 детям.